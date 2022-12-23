Keskinoğlu'na en yüksek teklifi Lezita verdi

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Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızcılık İşletmeleri'nin Ziraat Bankası’na ait yüzde 99.4 oranındaki hissesinin satışına dair ihalede en yük teklifi Lezita verdi. 21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin sonucu Ziraat Bankası’nın yetkili organlarının onayı ile kesinleşecek.

İzmir’de 2006 yılında kurulan Lezita, Abalıoğlu Grubu bünyesinde yer alıyor. Lezita, yüzde 14’lük pazar payı ile Türkiye’de beyaz et sektörünün en büyük oyuncularından biri.

Şirket kısa süre önce Kahramanmaraş’ta 130 milyon Euro’luk entegre üretim tesisi yatırımını duyurmuştu. Şirketten verilen bilgiye göre Lezita’nın Niğde’de 2’si damızlık yetiştirme, 4’ü damızlık yumurta üretim ünitesi olmak üzere 6 tesisten oluşan yaklaşık 50 milyon Euro’ya mal olacak yatırımı da devam ediyor. İzmir’deki günlük 450 bin piliç işleme kapasiteli tesisine ek olarak Malatya’da günlük 100 bin piliç işleme kapasitesiyle üretim yapan Lezita, 2022 yılında ayrıca 5 milyon Euro’luk otomasyon, 4 milyon Euro’luk yenilenebilir enerji, 9 milyon Euro’luk şarküteri hattı ve 2 milyon Euro’luk hat hızlandırma yatırımı yaptı.

KESKİNOĞLU HİSSELERİ 2020 YILINDA ZİRAAT BANKASI'NA DEVREDİLDİ

1963 yılında kurulan Keskinoğlu, Manisa Akhisar'daki entegre tesislerinde yıllık 1.5 milyar adet yumurta, 43 milyon adedin üzerinde de piliç eti işleme kapasitesiyle hizmet veriyor. Keskinoğlu, yumurta ve piliç eti üretiminin yanı sıra viol, yem ve gübre gibi farklı faaliyet kollarında da yer alıyor. 2019 yılında 737 milyon TL’lik üretimden satış rakamıyla Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde 325. sırada yer alan şirket, daha önce 2014’te İSO 500’de 79. sıraya kadar yükselmiş, 2016’da 1 milyar 150 milyon TL ciroya imza atmıştı. Yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 2018 yılında konkordato ilan eden Keskinoğlu’nun hisseleri 2020 yılının Eylül ayında Ziraat Bankası’na devredilmişti.