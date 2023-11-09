Keskin Color 'da hedef dünya markası olmak

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1995 yılında geniş bir makine parkı kuran Keskin Color, o tarihten itibaren dosya, ambalaj kağıdı, bloknot ve defter gibi kağıttan kırtasiye ürünlerinin üretimi ve pazarlamasına başlayarak sektörde hızla ilerledi. 2000 yılında lisanslı ürünler pazarına girerek Dünya’ya açılan şirket, 2016 yılında İstanbul Silivri’de kurduğu 15.000 metrekarelik yeni tesisi ile büyümede ciddi bir ivme yakaladı. Keskin Color şu an yıllık 10.000 ton baskı ve 80.000.000 adet ciltleme kapasitesiye sahip.

2020 yılında yeni bir yatırımla Keskin Color Endüstriyel'i kuran, kısa sürede Avrupa'nın en büyük 5 beyaz eşya üreticisinden 2'si için basılı malzeme üretimi yapmaya başlayan şirket, bu yıl itibariyle dünyanın en büyük ve köklü kırtasiye firmalarından biri olan Pelikan’ın Türkiye temsilciliğini üstlendi. 185 yıllık Alman devinin kırtasiye, ofis ve yazı ürünleri artık Keskin Color ile Türkiye’de daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşacak. Sektörde el işçiliğinin hala çok önemli olması, şirketin iş hacminin artmasıyla birlikte yeni istihdam yaratma kapasitesini de büyütüyor. Mavi ve beyaz yaka toplam 300 kişiye istihdam sağlayan Keskin Color, 81 ildeki 4000’e yakın satış noktasıyla kırtasiye ticaretinde büyük bir ekosisteme sahip.

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‘KIRTASİYEDE İHRACATTA 4. SIRADAYIZ’

Keskin Color’un 3. Kuşak Yöneticilerinden Genel Müdür Duygan Öztaş, Keskin Color’un 20 yılı aşkın süredir yurtdışı fuarlara katılan, dünya çapında benimsenen kalite standartlarına uyum sağlaması nedeniyle tercih edilen bir marka haline geldiğine dikkat çekiyor. Öztaş, farklı coğrafyaların ihtiyaçlarını karşılayacak esnek ve hızlı üretim teknikleri, uluslararası kalite sertifikasyonları sayesinde zamanında, kaliteli ve pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünleri piyasaya sunduklarını dile getiriyor.

Pandemi sonrasında özellikle Uzakdoğu’daki tedarikçilerin ticarete geri dönebilmek amacıyla agresif fiyatlar teklif ettiğini gördüklerini söyleyen Duygan Öztaş, lojistik ve kalite açısından katma değerli hizmetlerle müşteri sadakatini korumaya ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirtiyor.

Kırtasiye sektöründe ihracat sıralamasında 4. Sırada olduklarını vurgulayan Öztaş, “İhracatımızın ciromuz içindeki payı yüzde 30 civarında. Bu payı 2028 yılına kadar yüzde 50’ler seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Kuzey Amerika’daki ihracat hacmimizi büyütürken Afrika pazarına yeni ülkeler eklemek istiyoruz. Yunanistan, Almanya, İngiltere ,Kuveyt en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden. Yıllık ihracat rakamımız 5 milyon dolar düzeyinde. Önümüzdeki 10 yıl için en büyük hedefimiz bir dünya markası haline gelebilmek. Bunun için tüm altyapımız hazır. Operasyonlarımızı daha hızlı hale getirebilmek için Avrupa ve Amerika’da şirket kurma çalışmalarımızı da başlattık” diye ekliyor.