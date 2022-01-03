190 bin kişiyle açıldı

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Gösterime 1 Ocak'ta giren 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren', iki günde 190 bin 387 kişi tarafından izlendi. İzleyicilerle 509 salonda buluşan film, pandemi döneminde Türk filmleri arasında en iyi açılışı yaptı. Türk ve yabancı filmler arasında ise açılış rekoru 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'a ait.

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit düşen Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu edinen TRT ile Dijital Sanatlar ortak yapımı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren'i Özer Feyzioğlu yönetirken filmde başrolleri Rahman Beşel ve İsmail Hacıoğlu paylaştı.

Daha önce 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok', 934.599, 'Aykut Enişte 2' ise 186.898 izleyiciyle açılış yapmıştı.

Hafta sonu izleyici sayıları şöyle;

'Kesişme: İyi ki Varsın Eren... 190.387

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok... 185.603 (2.035.557)

The Matrix Resurrections... 64.553 (372.975)

Aykut Enişte 2... 57.567 (733.943)

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi... 27.850 (409.573)