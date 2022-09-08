Kesik baş cinayetinde şüpheli kardeşi kıyafetleri ele verdi!
Zonguldak'ta, başı gövdesinden ayrılmış cansız bedeni bulunan Mustafa Keleş (70) cinayetiyle ilgili soruşturmada yeniden gözaltına alınan kardeşi İbrahim Keleş (63), tutuklandı. Jandarma, olay günü ormana giden İbrahim Keleş'in odun kesmeden döndüğünü, ancak başında kesik izi olduğunu, saklamak için de sürekli kasket taktığını ve kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi
Kesik baş cinayetinde şüpheli kardeşi kıyafetleri ele verdi!
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DHA
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) ormanda başsız halde cansız bedeni bulundu.
YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI
DHA'da yer alan habere göre Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
KARDEŞİ TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle Keleş, önceki gün tekrar gözaltına alındı.
BALTA ARANDI ANCAK BULUNAMADI
Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş´in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.
ODUN KESMEDEN ORMANDAN DÖNDÜ
Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İbrahim Keleş´in, olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi. Olay günü havanın sıcak olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen Keleş'in, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu.
İZİ SAKLAMAK İÇİN KASKET TAKTI
Önce "Böyle bir kıyafetim yok" diyen Keleş sonra "Pislenmişti, yaktım" dedi. Ayrıca olay tarihinde başının üstünde yara oluşan Keleş'in, izi gizlemek için sürekli kasket taktığı saptandı.
YARA İZİYLE İLGİLİ ÇELİŞKİLİ İFADELER
Keleş, kasketini çıkardığında yara izini gören ekiplere, önce evde kolona vurduğu sonra bacaya çarptığı en sonunda bahçe teline sürttüğü yönünde çelişkili ifadeler verdi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İbrahim Keleş, elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberi | Kesik baş cinayetinde şüpheli kardeşi kıyafetleri ele verdi!/kesik-bas-cinayetinde-supheli-kardesi-kiyafetleri-ele-verdi-3518697
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