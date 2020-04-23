AA

Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Reşad kasabası yakınlarında DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda, daha önce güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan DEAŞ'lı 4 teröristin yakalandığını aktaran Harbiye, bölgedeki aramalarda ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de DEAŞ’a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ’ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.