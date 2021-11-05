Kerimcan ve Didem'den olay dans

Kerimcan Durmaz ile Didem Soydan'ın dansı olay oldu - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ünlenen Kerimcan Durmaz (27), ilk şarkısı 'Peşimde' den sonra 'Vida Loca'yı müzikseverlerle buluşturdu.

DİDEM'İN TRANSPARAN TERCİHİ

Dün akşam gerçekleştirilen şarkının lansmanına manken Didem Soydan da katıldı. Soydan, partiye neon yeşili transparan bir elbiseyle katıldı.

Ünlü manken ile bir ara dans eden Kerimcan Durmaz, o anların videosunu da takipçileriyle paylaştı. İkilinin dansı, sosyal medyada gündem oldu.