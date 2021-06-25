Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ünlenen Kerimcan Durmaz, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bilinmeyenleri anlatan Durmaz, oyuncu Erkan Petekkaya'nın hakkında yaptığı eleştirilere de yanıt verdi.
İşte 26 yaşındaki Kerimcan Durmaz'ın öne çıkan açıklamaları:
Kariyerime bir noktadan sonra şarkıcı olarak devam etmek istiyorum. Tabii bu performans yapmayacağım anlamına gelmez! Durum ne geliştirirse ne olursa yani rüzgar nereden eserse oradan devam edeceğim. Ama asıl hedefim tabii ki şarkıcı olarak devam etmek. Şarkımın toplan izlenmesi 24 milyon oldu. 3 ay gibi bir sürede...
Klibim için çok uğraştım o kadar emek var ki o işte zaten belli oluyor. Çok fazla vakit harcadım, çok mükemmeliyetçi bir insan olduğum için en iyisi olana kadar uğraştım. İlk işim olduğu için sonuçta bir algı var ya "Kerimcan ne yapsa kötü olur, ne yapsa taşlarız" o mevzu bende bir yer ettiği için hep en iyisini yapıp insanların artık ağzına laf vermeyeyim istedim. Çok uğraştığım bir iş oldu. Çok da mutluyum.
"ÇOK ZORLUKLAR YAŞADIM"
Benim zor bir eğitim sürecim oldu. Lisedeyken çok zorluklar yaşadım. Okulu bırakıp iş hayatına atılmaya karar verdim sonra liseyi bitirdim. İş hayatına girdim. Hayatım bir şekilde bu noktaya geldi. Zorluk derken akran zorbalığından bahsediyorum.
Ünlü olmadan önce makyözdüm. Bu konuda kendi kendimi yetiştirdim diyebilirim. Çok küçük yaştan beri ablamların makyaj malzemeleri ile sürekli kendime bir şeyler deneyerek, YouTube'dan videolar izleyerek, teknikler öğrenerek kendimi geliştirdim. Aslında iş hayatına girmek istediğimde de ünlü bir markada işe başladım ve orada çok profesyonel insanlar tarafından yetiştirildim. Onun akabinde bir müşterim tarafından iş teklifi aldım ve Bakü'ye gittim. Bir güzellik merkezlerinde çalışmak için…
Bakü'ye gidince oradaki hayatımı Periscope diye bir uygulamayla paylaştım. Görüntülerim çok hızlı bir yükselişle insanların ilgisini çekti. Ben ünlü oldum bayağı Türkiye'de insanların tanıdığı bir kişi haline dönüştüm. Sonra Türkiye'ye geri döndüm tanıştığım insanlardan aldığım fikirler, destekler sonucu DJ'lik yapmaya başladım.
Birisi beni keşfetti, bir kumar oynadı. Hem kendisi kazandı, hem ben kazandım beş yıl boyunca bu şekilde devam ettik.
"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİM"
Geçmişe dönük yaşadığım en büyük hatam uçakta yaşanan olay... Türkiye'de insanlar bunu çok farklı yerlere çektiler. Hiç aklımın almayacağı bir yere gitti bu olay. Bazı kesim bunu bilerek isteyerek yaptığımı düşündü. Kim bilerek isteyerek ayağına sıkar! Yanlışlıkla yaptığım bir şeyin bedelini çok ağır şekilde ödedim. O zaman ben 23 yaşımdaydım. Psikolojik olarak çok kötüydüm. İntihar etmeyi düşündüm. O yüzden buradaki her şeyi bırakıp Amerika’ya gittim.
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