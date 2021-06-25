İşte 26 yaşındaki Kerimcan Durmaz'ın öne çıkan açıklamaları:

Kariyerime bir noktadan sonra şarkıcı olarak devam etmek istiyorum. Tabii bu performans yapmayacağım anlamına gelmez! Durum ne geliştirirse ne olursa yani rüzgar nereden eserse oradan devam edeceğim. Ama asıl hedefim tabii ki şarkıcı olarak devam etmek. Şarkımın toplan izlenmesi 24 milyon oldu. 3 ay gibi bir sürede...

Klibim için çok uğraştım o kadar emek var ki o işte zaten belli oluyor. Çok fazla vakit harcadım, çok mükemmeliyetçi bir insan olduğum için en iyisi olana kadar uğraştım. İlk işim olduğu için sonuçta bir algı var ya "Kerimcan ne yapsa kötü olur, ne yapsa taşlarız" o mevzu bende bir yer ettiği için hep en iyisini yapıp insanların artık ağzına laf vermeyeyim istedim. Çok uğraştığım bir iş oldu. Çok da mutluyum.