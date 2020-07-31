Kışın kokusu ve tadıyla en sevilen sebzelerinden biridir kereviz. Şimdi sizlere kereviz kullanarak hazırlayacağımız salatanın tarifini vereceğim sizlere.

Kereviz Salatası İçin Gereken Malzemeler:

Üzeri İçin:

Kereviz Salatası Yapılışı:

Püf Noktası: