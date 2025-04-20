Kerem Yavaş'tan sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'un yardımcısı Kerem Yavaş, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"FIRSAT TEPTİK"

Kerem Yavaş, "Bugünkü oynamak istediğimiz oyun, ilk yarıdaki oyundu. Bütün hafta boyunca buna çalıştık. Ona göre bir ilk 11 sahaya çıkarmıştık. İlk yarıda tek eksik sonuçlandırmaydı. Daha caydırıcı, ürkütücü bir sonuçlandırma olabilirdi. İkinci devrenin başında oyun istediğimiz gibi başladı ama kontra ataklarla Rizespor'u iştahlandırdık. Bir pozisyon haricinde iyi savunduk. Duran toplarda da iyiydik ama kendi kalemize gol attık, orada da teması yapan biziz. Mağlubiyet için üzgünüz. Oyun için mutluyuz. Bizim için bir fırsattı. Fırsat teptik diyebilirim. Hala istediğimiz pozisyondayız. Bunu koruyacak güçteyiz. Bundan sonraki haftalarda bunun için uğraşacağız." dedi.