Geçtiğimiz aylarda Aslı Enver ile flört ederken, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen mesajların ifşa edilmesinden sonra, ünlü oyuncuyla yolları ayrılan Kerem Tunçeri'nin Gökçe Bahadır ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
41 yaşındaki eski basketbolcu ve Gökçe Bahadır'ın bir alışveriş merkezine gittikleri ve ikilinin birlikte ev eşyaları baktıkları iddia edildi.
Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikili, yıllar önce basketbol konulu bir dizinin çekimlerinde tanışmıştı.
ASLI AYRILIK KARARI ALDI
Kerem Tunçeri, oyuncu Aslı Enver ile geçtiğimiz yakınlaşmaya başlamıştı.
İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanışmış ve pandemi döneminde telefon üzerinden ilişkilerini yürütüyordu.
Aşk haberlerinden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edilmişti.
Tunçeri’nin kendilerine attığı özel mesajları ifşa eden kadınlar “Karantinada kafayı yedi herhalde” yazmıştı.
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