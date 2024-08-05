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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kerem Kınık'ın kızı hakkında iddianame | Son dakika haberleri

        Kerem Kınık'ın kızı hakkında iddianame

        İstanbul Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin, Kızılay eksi başkanı Kerem Kınık'ın kızı olan araç sürücüsü Fatma Zehra Kınık Demir hakkında iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:54
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        Kerem Kınık'ın kızı hakkında iddianame
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

        AA'da yer alan habere göre iddianamede, şüpheli Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı aracı ile Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosikletle çarpışması, ardından devrilen motosikletin yerde sürüklenerek kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a çarptığı anlatıldı.

        İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarptığı, Yavuz Selim Öztürk, Muammer Kızıl ve Batın Barlas Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları yer aldı.

        Batın Barlas Çeki
        Batın Barlas Çeki
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        Hastanede Batın Barlas Çeki'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Muammer Kızıl ve Yavuz Selim Öztürk'ün ise yaralandıkları aktarılan iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in, kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Batın Barlas Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiği anlatılan iddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" yer aldı.

        Yavuz Selim Öztürk hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı soruşturma yürütüldüğü anımsatılan iddianamede, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, müştekilerin şikayeti, şüpheli savunması ile tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirildiğinde şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracı ile müşteki Yavuz Selim Öztürk'ün motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

        İddianamede, Fatıma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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        #haberler
        #Fatma Zehra Kınık
        #Kerem Kınık
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