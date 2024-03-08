Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta attığı 3 golle damgasını vuran Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Mücadelenin 40. dakikasında sol kanattan Dries Mertens’in pasıyla topla buluşan Demirbay, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi (3-1). 45. dakikada da Mauro Icardi’nin pasında topu alan 30 yaşındaki futbolcunun yine ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti (4-1). 64. dakikada kazanılan penaltıda Mauro Icardi, topu Kerem Demirbay’a bıraktı ve Kerem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu (5-2).

Maçta hat-trick yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı. Kerem Demirbay bu gollerin 5’ini Süper Lig’de, 1’ini de UEFA Avrupa Ligi’nde kaydetti. Kerem ayrıca kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Müsabakaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ÖNEMLİ OLACAKTIR"

Kerem Demirbay, maç sonu yaptığı açıklamada attıkları gollerin şampiyonluk için önemli olduğunu vurguladı ve "Öncelikle Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık ve iyi goller attık. Şampiyonluk için önemli goller olacaktır inşallah." şeklinde konuştu.