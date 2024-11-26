Zaman zaman iki lisanı harmanlayarak konuşmaktan keyif alan ve bu nedenle de çoğu zaman bazı sosyal medya kullanıcıların diline düşen Kerem Bürsin, yine konuşmasıyla gündeme geldi.

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Sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda sevenlerine; "Dikkat edin, kötü bir virüs var" sözleriyle seslenen oyuncu, konuşmasında kullandığı İngilizce ve Türkçe kelimeleriyle ti'ye alındı.

İki lisanı birbirine harmanlayarak konuşan Kerem Bürsin için; "Kasılmaktan konuşamıyor" ve "Hiç eğlenceli değil" yorumları yapıldı.