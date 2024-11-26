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        Haberler Magazin Kerem Bürsin yarı İngilizce yarı Türkçe konuşmasıyla ti'ye alındı - Magazin haberleri

        Kerem Bürsin ti'ye alındı

        "Dikkat edin, kötü bir virüs var" diyerek yayımladığı bir videoda İngilizce ve Türkçeyi harmanlayarak konuşan Kerem Bürsin, sosyal medyada ti'ye alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:51
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        Ti'ye alındı
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        Zaman zaman iki lisanı harmanlayarak konuşmaktan keyif alan ve bu nedenle de çoğu zaman bazı sosyal medya kullanıcıların diline düşen Kerem Bürsin, yine konuşmasıyla gündeme geldi.

        Sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda sevenlerine; "Dikkat edin, kötü bir virüs var" sözleriyle seslenen oyuncu, konuşmasında kullandığı İngilizce ve Türkçe kelimeleriyle ti'ye alındı.

        İki lisanı birbirine harmanlayarak konuşan Kerem Bürsin için; "Kasılmaktan konuşamıyor" ve "Hiç eğlenceli değil" yorumları yapıldı.

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        #Kerem Bürsin

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