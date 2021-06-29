SEVGİLİSİNİN AYAĞINI YERDEN KESTİ!

Erçel ile aşk yaşadığını uzun süre gizlemesinin ardından geçtiğimiz aylarda kabul eden ve mutlu olduklarını söyleyen Bürsin, sevgilisi ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kerem Bürsin, kendisi gibi oyuncu olan Erçel'i havaya kaldırdığı anları 8 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun paylaşımına, "Hande mutluluktan uçuyor" ve "Kerem sevgilisinin ayağını yerden kesmiş" şeklinde yorumlar yaptı.