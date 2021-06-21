"MAÇO DEĞİLİM AMA GEÇMİŞTE HATALARIM OLDU"

Kerem Bürsin, "Maço musunuz? Sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorularına ise, "Bence maço değilim. Politikama maçoluk uymuyor. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Hiç 'Geçmişte karışmadım' diyemem. Bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. El kaldırma ya da küfretme olmadı ama 'Ya bunu mu giyeceksin!' dediğim oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm" şeklinde yanıt verdi.