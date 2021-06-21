Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kerem Bürsin, 'Hikayede Kalmasın' adlı programa konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü oyuncu, ailesiyle yakın bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi. Samimi açıklamalarda bulunan Bürsin, babası Pamir Bürsin'in meslek olarak oyunculuğu seçmesini istemediğini ifade etti.
"BABAM OYUNCU OLMAMI HİÇ İSTEMEDİ"
Bürsin, konuyla ilgili, "Ailem ünlü olacağıma hiç odaklanmadı. Daha ziyade hayatımda bu mesleğin zorluklarımı çekmemi istemediler. Babam oyuncu olmamı hiç istemedi. Annem beni hep destekledi ama günün sonunda hepsi kararıma saygı duydu. Ben şu anki durumdan çok mutluyum. Aşırı şanslıyım. Çocukken hayalini kurduğum işi yapıyorum" şeklinde konuştu.
"SİLİVRİ'DE YAZLIĞIMIZ VARDI"
Kerem Bürsin, dünyanın birçok şehrinde yaşadığını açıkladı. Oyuncu, İstanbul hakkında ise, İstanbul'a daha önce geliyordum. Silivri'de yazlığımız vardı. Türkiye maceram Silivri ile başladı. Daha sonra İstanbul’a yerleşme kararı aldım. 8 yıldır bu büyülü şehirdeyim. Burada olmamın bir anlamı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"BANA 'NEDEN METRO KULLANIYORSUN?' DEDİLER"
34 yaşındaki Bürsin, "İlk taşındığımda birçok arkadaşım bana 'Neden metro kullanıyorsun?' diyordu. Durumu sınıfsal bir olaya getiriyorlardı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Anlamakta güçlük çekiyordu. Pratik bir şey metro. Bir yere iki saatte gitmek yerine, 15 dakikada gitmeyi tercih ederim" şeklinde konuştu.
"FATİH TERİM'LE DEVAM ETMELİYİZ"
Futbola büyük bir ilgisi olduğunu söyleyen Kerem Bürsin, "Ben Galatasaraylıyım. Bu sezon Beşiktaş şampiyonluğu hak etti. Onlara karşı da sempatim var. Bence teknik direktör olarak Fatih Terim'le devam etmeliyiz. Fatih Terim'i çok seviyorum. Çok başarılı ve saygın bir hoca" dedi.
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