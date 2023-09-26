Kerem Aktürkoğlu ve Icardi, bir zaferin daha mimarı oldu! - Galatasaray Haberleri

Kerem Aktürkoğlu ve Icardi, bir zaferin daha mimarı oldu! - Galatasaray Haberleri

REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ise kazanılan 3 puanda başrol oynadı.

ÖNCE KAÇIRDILAR 35. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Angelino'nun soldan ortasında Icardi, Okan Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

REKLAM 37. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı paslaşarak kullandı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta attı. PENALTIYI TELAFİ ETTİLER İkili 42. dakikada sahne alarak kaçan penaltıyı telafi etti. Soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası gerisindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

KEREM'İN ICARDI'YE SEKİZİNCİ ASİSTİ OLDU İkili, sarı-kırmızılıları bir kez daha galibiyete taşırken bu gol, Kerem'in Icardi'ye hazırladığı sekizinci gol oldu. Arjantinli futbolcuya geçen sezon beş gol attıran milli yıldız bu sezon ise Trabzonspor, Gaziantep FK ve İstanbulspor mücadelelerinde birer gol attırdı.

LİGİN EN ÇOK ATTIRAN İKİLİSİ! Kerem ve Icardi, geçen sezondan bu yana ligde birbirine en çok gol hazırlayan ikili olmaya devam ediyor. Opta'nın aktardığına göre Kerem, Icardi'ye 8 gol attırırken Arjantinli yıldız ise Kerem'e 3 gol attırdı.