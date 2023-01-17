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Kerbela Olayı nedir, nerede ve ne zaman olmuştur? Kısaca Kerbela Olayı tarihi ve özeti

Kerbela Olayı İslam tarihinde derin izler bırakan ve mezhep ayrılıklarını derinleştiren bir hadise olması açısından büyük bir önem teşkil etmektedir. Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında yaşanan Sıffin Savaşı’nın ardından İslam dünyasında baş gösteren ayrılıkların bir sonucu olarak ortaya çıkan Kerbela Olayı nedir? Kerbela Olayı tarihi hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

Giriş: 17.01.2023 - 01:03 | Güncelleme: ABONE OL
Kerbela Olayı Nedir, Nerede ve Ne Zaman Olmuştur? Kısaca Kerbela Olayı Tarihi ve Özeti
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Muaviye’nin, kendisinden sonra halifeliğin Hz. Ali’nin oğlu olan Hz. Hüseyin’e geçeceğini söylemesine rağmen Muaviye’nin oğlu Yezid’e geçmesi üzerine yaşanan Kerbela Olayı sonuçları nelerdir? Kerbela Olayı Özeti başlığında yaşanan savaşın detaylarını da bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Kerbela Olayı Nedir?

Hz. Muhammed’in ölümünün ardından halifelik sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’ye geçmiştir. Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra halife olan Hz Ali; Hz. Osman’ın yakınları ve akrabaları tarafından katilleri bulmamakla suçlanmıştır. Bu suçlamayı şiddetli bir şekilde Hz. Ali’ye yönelten isimlerden bir tanesi de Hz. Osman’ın akrabası olan Muaviye’dir.

Hz. Ali ile Muaviye arasında yaşanan Sıffin Savaşı neticesinde, İslam dünyasında iki ayrı yönetim ortaya çıkmış ve Hz. Ali Küfe’de halifeliğine devam ederken Muaviye’de Şam’da kendi halifeliği ilan etmiştir.

Hz. Ali’nin öldürülmesi üzerine Hz. Hasan, halifeliği Muaviye’ye bırakmak zorunda kalmış ve Muaviye de kendinden sonra halifeliğin Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’e geçeceğinin sözünü vermiştir. Ancak Muaviye’nin ölümün ardından halifelik kendi oğlu Yezid’e geçince, Küfe halkı Yezid’in halifeliğini tanımayarak Hz. Hüseyin’e mektup yazmışlar ve kendisine olan bağlılıklarını bildirmişlerdir.

Küfe’den gelen bu mektup üzerine beraberindeki bir ordu ile Küfe’ye gelen Hz. Hüseyin ile Yezid’in ordularının karşılaşması tarihte Kerbela Olayı olarak isimlendirilmiştir.

Kerbela Olayı Ne Zaman Olmuştur?

Muaviye’nin ölümün ardından Hz. Hüseyin’e geçmesi gereken halifeliğin Muaviye’nin oğlu Yezid’e geçmesi üzerine gerçekleşen Kerbela Olayı tarihi 10 Ekim 680’dir.

Peki, Kerbela Olayı nerede olmuştur? İslam tarihinin en önemli hadiselerinden bir tanesi olan Kerbela Olayı, Irak’ın başkenti olan Bağdat’ın yaklaşık 100 km güneybatısında bulunan Kerbela şehrinde meydana gelmiştir.

Kerbela Olayı Özeti

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Yezid, yaklaşık 30 bin kişiden oluşan ordusunu Hz. Hüseyin’in üzerine göndermiştir. Hz. Hüseyin’in de içinde bulunduğu kamp, Yezid’in orduları tarafından kuşatma altına alınmış ve kampa giden suyolları kesilmiştir. Yezid’e bağlı olan ordular ile Hz. Hüseyin ve beraberindekiler miladi takvime göre 10 Ekim 680 günü karşı karşıya gelmişler ve yaşanan bu savaşta Hz. Hüseyin ve ailesi öldürülmüştür. Hz. Hüseyin’in öldürülmesinin ardından kampın içindeki çadırlara tek tek giren Yezid’in askerleri buraları yağmalayarak ve esir aldıkları kadınlar ile çocukları Şam’a götürmüşlerdir.

Kerbela Olayı Sonuçları

10 Ekim 680 tarihinde gerçekleşen Kerbela Olayı ile birlikte İslamiyet içinde mezhep ayrılıkları derinleşmiştir. Yaşanan bu savaşın ardından İslam dünyasında Sünni- Şii çatışmaları alevlenmiş ve Şia mezhebi ortaya çıkmıştır.

Kerbela Olayı’nın anılması Sünni ve Şiilerin birleştiği ortak noktalardan birisi olmuştur. Kerbela ‘da yaşananlar, Şii ve Aleviler tarafından her yıl muharrem orucu tutularak ve törenler yapılarak anılırken; Sünniler ise bu günü mevlid okuyarak anmaktadır. Günümüzde her yıl muharrem ayının onuncu günü gerçekleşen aşure günü de Hz. Hüseyin’in öldürüldüğü gündür. Hz. Hüseyin’in Kerbela’da öldürülmesi Sünnilik için de üzücü bir olay olarak görüldüğü için Yezid’in ismi Sünni camia içinde de anılmamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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