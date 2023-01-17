İslamiyet’in yayılmasına yaptığı etki açısından İslam tarihi için önemli dönüm noktalarından biri olarak görülen Kadisiye Savaşı nerede yapıldı? Kadisiye Savaşı önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Kadisiye Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

İslam dünyası için Kuzey Irak ve İran coğrafyasının kapılarını açan Kadisiye Savaşı; İslam orduları ile Sasaniler arasındaki gerçekleşmiştir. Hz. Ömer’in halifeliği esnasında yaşanan Kadisiye Savaşı tarihi 20 Kasım 636’dır.

Kadisiye Savaşı Nerede Olmuştur?

İslam orduları ile Sasanileri karşı karşıya getiren Kadisiye Savaşı; Küfe yakınlarında bulunan ve Sasaniler için önemli bir sınır şehri olan Kadisiye şehrinde gerçekleşmiştir.

Kadisiye Savaşı Nedenleri

636 senesinde gerçekleşen Kadisiye Savaşı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

İslam ordularına karşı Büveyb Savaşı’nı kaybeden Sasanilerin başkentleri Medain’i tehdit altında görmeleri.

Sasani tahtına geçen III. Yezdicerd’in İslam Devleti ile olan sınırlarına asker konuşlandırması.

İslam Devleti’nin İslamiyet’i geniş coğrafyalara yaymak istemesi.

Kadisiye Savaşı Özeti

Sasanilerle yaşanan mücadelelerde İslam orduları 634 yılında gerçekleşen Köprü Savaşı’nı kaybetmiş ancak bir yıl sonra gerçekleşen Büveyb Savaşı’nda Sasanilere ağır bir yenilgi tattırmıştı. Savaş alanında bu gelişmelerin yaşandığı sırada ise Sasani İmparatorluğu büyük bir iç karışıklık içindeydi. İslam orduları ile Sasaniler arasında yaşanan Büveyb Savaşı’nın ardından, Sasani başkenti Medain’in de tehdit altında olduğunun farkına varan Sasaniler; devleti içinde bulunduğu buhrandan çıkarması amacıyla genç yaştaki III. Yezdicerd’i tahta geçirmişlerdir. Tahta geçen yeni imparatorun ilk işi, Müslüman tehlikesine karşılık sınırlara asker konuşlandırmak olmuştur.