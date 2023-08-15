Kepek derdine zencefille son verin! Göz kamaştıran saçlara sahip olmak çok kolay

Zencefil, 2500 yılı aşkın bir süredir gıda ve ilaç olarak kullanılmaktadır. Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi'nin açıkladığı gibi, onu öne çıkaran şey, antiemetik özelliklere sahip bir bileşik sınıfı olan gingerol içeriğidir. Bu kimyasallar, diğer faydaların yanı sıra mide bulantısını hafifletmeye, iltihapla savaşmaya ve sindirim sağlığını artırmaya yardımcı olabilir. Zencefil yemeniz için pek çok neden var, ancak bitki cilt ve saç koşulları için topikal olarak da kullanılabilir.