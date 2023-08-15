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        Haberler Yaşam Kepek derdine zencefille son verin! Göz kamaştıran saçlara sahip olmak çok kolay

        Kepek derdine zencefille son verin! Göz kamaştıran saçlara sahip olmak çok kolay

        Kepek, zararsız bir saç derisi durumu gibi görünebilir. Ancak hızla bir hayal kırıklığı ve stres kaynağına dönüşebilir. Ne de olsa saçınızda ve omuzlarınızda bir sürü beyaz pulla dolaşmanın eğlenceli bir yanı yok. Üstelik siyah saçlı ve siyah ya da koyu renkli giysiler giyen insanlar için durum daha da kötü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 16:57
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        • 1

          Yakın zamana kadar, araştırmacılar kepeğin bir mantar türü olan Malassezia'nın aşırı büyümesinden kaynaklandığına inanıyorlardı. Bu teori hala geçerli, ancak bilim adamları bakterilerin de rol oynadığını söylüyor. Unilever'de araştırmacı olan Sally Grimshaw, "Özellikle bir türün, Staphylococcus capitis'in kepekten etkilenen kafa derisinde 100 kat daha fazla olduğunu keşfettik. Ne bakteriler ne de mantarlar tek başına sorumlu değil. Her ikisinin de işin içinde olduğuna inanıyoruz" diye açıklıyor.

        • 2

          Kepeği tedavi etmenin püf noktası, özel şampuanlar ve saç derisi bakımları kullanmaktır, ancak bu yaklaşım herkes için geçerli değildir. Unilever'den başka bir bilim insanı olan Dr. Barry Murphy, "Nedenini bilmeden bir sorunu gerçekten çözemezsiniz" dedi. Bir çözüm, zencefil veya antibakteriyel ve antifungal etkileri olan diğer doğal ilaçları denemektir. Sonuçlar sizi şaşırtabilir; kepeği tedavi etmek için zencefil kullanımı ise oldukça etkili bir yöntem.

        • 3

          Zencefil, 2500 yılı aşkın bir süredir gıda ve ilaç olarak kullanılmaktadır. Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi'nin açıkladığı gibi, onu öne çıkaran şey, antiemetik özelliklere sahip bir bileşik sınıfı olan gingerol içeriğidir. Bu kimyasallar, diğer faydaların yanı sıra mide bulantısını hafifletmeye, iltihapla savaşmaya ve sindirim sağlığını artırmaya yardımcı olabilir. Zencefil yemeniz için pek çok neden var, ancak bitki cilt ve saç koşulları için topikal olarak da kullanılabilir.

        • 4

          Bu kökteki aktif bileşikler antioksidan, antimikrobiyal ve antifungal özellikler gösterir. Örneğin, bazı araştırmalar zencefilin Salmonella, E. coli, M. tuberculosis ve dişleri ve diş etlerini etkileyenler de dahil olmak üzere hastalığa neden olan diğer bakterileri engelleyebileceğini bulmuştur.

        • 5

          Ayrıca, Uluslararası Fizyoloji, Patofizyoloji ve Farmakoloji Dergisi'nde yayınlanan 2014 tarihli bir incelemeye göre, maya enfeksiyonlarından sorumlu mantar olan Candida albicans'a karşı etkili olduğu görülmektedir.

        • 6

          Daha önce tartışıldığı gibi kepek, bakteri ve mantarların aşırı çoğalmasından kaynaklanır. Gingerol ve zencefilin diğer aktif bileşenleri bu patojenleri inhibe edebilir, ancak bugün itibariyle bunların kepeğe karşı etkinliğini doğrulayan hiçbir çalışma yoktur. Ancak bazı uzmanlar işe yarayabileceğini söylüyor.

        • 7

          Dermatolog Audrey Kunin, Byrdie'ye "Antiseptik yapısı, kepeği tetikleyen doğal maya ve bakteri seviyelerini düşük tutmaya yardımcı olur" dedi. Başka bir teori, zencefilin fazla sebumu temizleyebileceği ve böylece mantarın aşırı büyümesini azaltabileceğidir.

        • 8

          ZENCEFİL, KEPEK İLACI OLARAK NASIL KULLANILIR?

          Zencefil kökü olduğu gibi veya diğer bileşenlerle kombinasyon halinde kullanılabilir. Örneğin rendelenmiş zencefil, hindistancevizi yağı ve kabartma tozunu karıştırıp saç derinize uygulayabilirsiniz. Başınızın her yerine masaj yapın, yarım saat kadar bekletin ve ardından ılık suyla durulayın. Bu kendin yap tedavisi, kafa derisinde kepeğe yardımcı olabilecek kir ve yağ birikimini azaltmaya yardımcı olur.

        • 9

          Başka bir seçenek de zencefil esansiyel yağını bir taşıyıcı yağ ile seyreltmektir. Saç derinize uygulayın, en az 20 dakika bekletin, şampuanla yıkayın ve iyice durulayın.

        • 10

          Alternatif olarak, ev yapımı zencefil suyu veya zencefil ve taze limon suyu, bal veya aloe vera karışımı kullanın. Yeni malzemeleri denemeden önce kepek için en iyi ve en kötü doğal ilaçları araştırmak için biraz zaman ayırın.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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