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        Haberler Yemek Yapma Uzman diyetisyen öneriyor! Sindirim sistemini çalıştırarak yüksek kolesterolü dengeliyor!

        Uzman diyetisyen öneriyor! Sindirim sistemini çalıştırarak yüksek kolesterolü dengeliyor! Üstelik hem lezzetli hem de sağlıklı

        Magnezyum ve potasyum oranları ile yüksek kolesterolü dengeleyen kabak zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu antioksidanlar cilt ve göz sağlığına iyi gelir ve hasar gören hücrelerin yeniden yapılanmasını sağlar. En sevilen sebzelerin başında gelen kabağın en lezzetli hali ise mücveridir. Üstelik sebze sevmeyen çocuklar ve bebeklerin de bayılarak yediği harika bir lezzettir. Ancak kızartarak yapmak çok sağlıklı gelmiyor diyorsanız üzülmeyin. Uzman diyetisyenlerin önerdiği fırında kabak mücver tarifi tam size göre! İşte hem sağlıklı hem doyurucu fırında kabak mücver tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 17:00
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        • 1

          İçeriğinde yüksek oranda su bulunması, sindirim sisteminin daha verimli çalışması için kolaylık sağlamasına neden olan kabakta hem çözünebilen hem de çözünemeyen lifler vardır. Bu da tokluk hissinin uzamasına yardımcı olduğu gibi bağırsak hareketini hızlandırarak sindirim sistemine olumlu yönde destek sunar.

        • 2

          Kabağı düzenli olarak tüketmek ayrıca ülser, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanseri gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Kabak düşük karbonhidratlı ve yüksek lifli olduğu için özellikle tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri ve insülin düzeylerini önemli ölçüde düşürebilir. Yemeklerden sonra da kan şekerinin aşırı yükselmesini önler ve tip 2 diyabet riskine karşı koruma sağlar.

        • 3

          Düşük sodyum ve yüksek potasyum içeren kabak, kan basıncını dengeler ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca içerdiği pektin gibi lifler de kolesterol seviyelerini düşürür. Yüksek tansiyon hastalarının bolca kabak tüketmesi önerilir. Kabak yüksek tansiyonun daha kısa sürede olması gereken düzeye gelmesine yardımcı olacaktır.

        • 4

          FIRINDA KABAK MÜCVER TARİFİ

          Kızartıldığı için mücverin lezzetinden mahrum kalmayın. Bu tarifle bol sebzeli, sağlıklı bir pişirme yöntemi olan fırını kullanarak mücver yapabilirsiniz.

        • 5

          Malzemeler:

          3 orta boy kabak

          3 adet yumurta

          1 su bardağı yulaf ezmesi

          1 su bardağı lor peyniri

          Dilediğiniz kadar dereotu ve maydanoz

          2 dal taze soğan

          1 tatlı kaşığı karabiber

          1 tatlı kaşığı bul biber

          1 çay kaşığı tuz

        • 6

          Fırında kabak mücver nasıl yapılır?

        • 7

          1. Kabakları rendeleyip iyice suyunu sıkın.

        • 8

          2. Yulaf ezmesini rondodan geçirip un haline getirin. İsteğinize göre glutensiz yulaf, tam buğday unu ya da glutensiz bir un da kullanabilirsiniz.

        • 9

          3. Dereotu ve maydanozu doğradıktan sonra tüm malzemeleri bir kapta iyice karıştırın.

        • 10

          4. Elinizle şekil vererek yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

        • 11

          5. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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