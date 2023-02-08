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Kepçe operatörü 47 saat sonra babasının enkazdan kurtarılmasını sağladı

10 ili vuran deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, ekiplere kepçesiyle destek veren oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla 47 saat sonra kurtarıldı

Giriş: 08.02.2023 - 04:30 | Güncelleme: ABONE OL
Kepçe operatörü 47 saat sonra babasının kurtarılmasını sağladı
Kepçe operatörü 47 saat sonra babasının kurtarılmasını sağladı
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AA

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mercimektepe Caddesi'nde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında annesi ve babası bulunan kepçe operatörü Osman Aydemir, binadan ses geldiğini arama kurtarma ekiplerine iletti.

BETON BLOKLARIN KALDIRILMASINA YARDIM ETTİ

Aydemir, Bursa'dan yardıma gelen Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin direktifleri doğrultusunda kepçesi ile annesi ve babasının bulunduğu bölümdeki beton blokların kaldırılmasına yardım etti.

47 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

AA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonucu 61 yaşındaki Salman Aydemir'e enkaz altında sağ ulaşıldı.

Vücudunun büyük bölümü beton yığınları arasında kalan ve sadece yüzü gözüken baba Aydemir'e UMKE ekipleri enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı.

Aydemir, 14 saat süren çalışmalar sonucu depremden 47 saat sonra sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında Aydemir'in yanında bulunan eşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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