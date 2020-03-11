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Kenya’da dünyada eşine nadir rastlanan bir beyaz zürafa ve yavrusunun kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Kenya Vahşi Yaşam Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkede bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusunun Garissa bölgesinde kaçak avcıların hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, aylar önce ortadan kaybolan zürafaların bulunan kemiklerinin 4 ay öncesine ait olduğu ve konuya ilişkin özel soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Öldürülen dişi zürafanın erkek yavrusunun ise halen hayatta olduğu öğrenildi.

Kar amacı gütmeyen kuruluş Ishaqbini Hirola'nın yöneticisi, Mohammed Ahmednoor yaptığı açıklamada "Dünyada beyaz zürafayı koruyan tek topluluk biziz. Zürafanın öldürülmesi, toplumun nadir ve eşsiz türleri korumak için attığı muazzam adımlara bir darbedir" açıklamasında bulundu.

Şimdiye kadar Tanzanya ve Kenya'da görülen bu zürafaların beyaz olması, albinizm değil, lösizm olarak adlandırılan genetik durumdan kaynaklanıyor.

Afrika Yaban Hayatı Vakfı, zürafaların nüfusunun kaçak avlanma nedeniyle son 30 yılda yüzde 40'ının azaldığını öngörüyor.

Kenya Yaban Hayatı Servisi, beyaz zürafaların dünyada 3 tane kaldığını söylese de 2016 yılında Tanzanya'daki Tarangire Ulusal Parkı'nda beyaz bir zürafa tespit edilmişti...