Vali Andy Beshaer, sel nedeniyle acil durum ilan etti. NBC'ye açıklamalarda bulunun Bashaer, yağış sebebiyle bazı bölgelere hala ulaşımın sağlanamadığını bu nedenle kayıpların tam olarak saptanamadığını iade etti. "Haftalarca cansız beden bulabiliriz" dedi.