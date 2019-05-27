27 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal’da 6 Şubat tarihinde çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, bölgede devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, kentsel dönüşüm konusunda yapılacak yeni düzenlemeleri anlattı.
Kentsel dönüşümle ilgili olarak yapılan düzenlemeler hakkında konuşan Bakan Kurum, “Kentsel dönüşüm projelerinde yapılacak düzenlemelerle birlikte vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış ancak müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz." dedi.
Kurum, "Yetişebilirse seçimden önce, yetişemezse seçimden sonra kanuni düzenlemenin yapılmasını öngörüyoruz. Düzenlemenin içeriği şöyle; tabii vatandaşımız iyi niyet çerçevesinde yüklenicilerle sözleşme imzalıyorlar. Sözleşme çerçevesinde hem vatandaşımızın hem de yüklenicilerin taahhütleri söz konusu. Burada vatandaşımız veya müteahhit tarafından taahhüde uymayan tarafla alakalı süreçte tespitlerini bakanlığımızca yapılması kaydıyla, oradaki hakemliği bakanlık olarak biz yürüteceğiz. Kentsel dönüşüm sözleşmesinde hak sahibi ya da müteahhitten kaynaklı sorun var ise bu sorunu tespit ederek ilgililerine ihtar çekmek suretiyle belli bir süre vereceğiz. Bu süre içerisinde eğer söz konusu durum ortadan kalkmamışsa eğer biz bakanlık olarak olaya müdahale edeceğiz. Sözleşmenin feshine kadar süreci yürüteceğiz. Kentsel dönüşümdeki bu sorunları aşmak istiyoruz. Yine müteahhitten kaynaklı finansal problem var ise bu problemden kaynaklı sorunların da kentsel dönüşüm projesine yansımaması için düzenlemeleri öngörüyoruz” şeklinde konuştu.
Yakın bir zamanda da İstanbul geneline ilişkin eylem planının açıklanacağını belirten Bakan Kurum, "Eylem planımızın içinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planı da biz bakanlık olarak toplu konut daire başkanlığı eliyle yapıyor olacağız. 50 bin konuta aynı anda başlamak suretiyle bu yaraya merhem sürmüş olacağız. Gaziosmanpaşa’da yıl sonuna kadar 4 bin 400 konutun ihalesini yapacağız ve fiilen 4400 hak sahibi vatandaşımızın mağduriyetini engellemiş olacağız. Aynı şekilde Esenler’de 60 bin konutluk örnek bir proje yürütüyoruz. Herkesin örnek göstereceği yatay mimari esaslı, o sosyalleşmeyi içindeki sosyal donatıları barındıran örnek bir projemiz olacak, içinde millet bahçelerimiz olacak” dedi.
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