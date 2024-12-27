Kent Hafızası Buluşmaları Black Box'ta

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in 20. yüzyıldan her ay farklı bir on yıllık dönemin etkili sanat akımlarını ele aldığı “Ayşegül 20. Yüzyılda” etkinliği 5 Ocak Pazar günü 14.00’te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserler ışığında 1940’lı yılların sanat anlayışına odaklanacak.

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Blackbox’ın yeni etkinlik dizisi “İstanbul Hafızası”, İstanbul’da yaşayan ve üreten, eserleriyle şehre ve insanlara ilham veren sanatçıları ve yazarları bir araya getiriyor. Kültür sanat gazetecisi Bahar Çuhadar, her söyleşide bir konuk ile hafızalardaki İstanbul’u konuşacak, üretimlerin şehrin hafızasına katkılarını keşfe çıkacak. İlk konuğu oyuncu Sumru Yavrucuk olacak etkinlik, 9 Ocak Perşembe günü 16.00’da düzenlenecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinden ilhamla düzenlenen “Gül İrepoğlu Anlatıyor” konferansları 11 Ocak Cumartesi günü 14.00’te tarladan ve bağdan gelen meyve sebzelerin, denizden çıkan balığın ve kaynaktan akan suyun insanlara nasıl ulaştırıldığına dair hikayelere odaklanacak. “Pazara Gitmeye Bayılırım! Sokak Simidine de... Tuvalde Çarşı-Pazar” başlıklı konferansta, yerli ve yabancı sanatçıların pazar yerlerini, dükkânları ve sokak satıcılarını göz alıcı bir canlılıkla işlediği eserler incelenecek.

Doç. Dr. Seda Yavuz’un 19. yüzyıl Avrupa sanatında natürmortun yolculuğunu anlatacağı “Avrupa Sanatında Natürmort: Empresyonizmden Günümüze” semineri 15 Ocak Çarşamba günü 16.00’da düzenlenecek. Seminerde empresyonizmden günümüze uzanan dönemde sanat eserlerinin sembolik anlamları ve genişleyen kullanım alanları incelenecek, dönüşen imgeleri ve günümüz sanatına yansımaları tartışılacak.

Sanatçıların hayatları, etkilendikleri sanat akımları, ilham kaynakları ve öne çıkan eserlerinin konu edildiği “Tanıdıkların Gözünden” etkinliğinde 25 Ocak Cumartesi günü 14.00’te Türk seramik sanatının öncülerinden Sadi Diren konuşulacak. Geleneksel seramik tekniklerini modern sanat anlayışıyla birleştirerek Türk çağdaş sanatına önemli katkılarda bulunan Diren’i, önce öğrencisi olan, sonrasında uzun yıllar asistanlığını yapan Prof. Dr. Süleyman Belen’in anlatımıyla dinleyeceğiz.

Sanat tarihinde hafiyeliğe çıktığımız “Seza Sinanlar Uslu ile İz Sürüyoruz” seminerlerinin 21 Ocak Salı günü 16.00’da düzenlenecek “Pera’da Üç Fransız Ressam” başlıklı etkinliğinde Mekteb-i Sultani’nin resim öğretmeni, Beyoğlu yangınını resmeden François-Claude Hayette, Saray’ın davetiyle İstanbul’a gelen ve Köçeyan Konağı’nı resimleyen Hippolyte Dominique Berteaux ve Şişli Metamorphosis Kilisesi’nin dış cephe mozaiklerini yapan Prétextat Lecomte’un yaşamları ele alınacak.

Doç. Dr. Aslıhan Erkmen, 23 Ocak Perşembe günü 16.00’da vereceği “Minyatür Sanatında Yeme İçme Kültürü - Sözelden Görsele Lezzet ve Ziyafet: İki Osmanlı Sûrnâmesinden Yiyecek Tasvirleri” başlıklı seminerde, 16. ve 18. yüzyıllarda hazırlanan iki resimli nüshaya odaklanacak: Dönemin sözel ve görsel atmosferini günümüze taşıyan Sûrnâme-i Hümâyûn ve Sûrnâme-i Vehbî’deki tasvirler üzerinden Osmanlı yemek kültürü ve ziyafet adabı incelenecek.

Dünya klasikleri, modern klasikler ve Türk edebiyatının önemli eserlerinin gazeteci Emrah Kolukısa moderatörlüğünde, alanında uzman isimlerle birlikte konuşulduğu “Arka Kapak” etkinliğinin 30 Ocak Perşembe 16.00’da düzenlenecek bölümünde ise E.T.A. Hoffmann’ın Kum Adam isimli eseri, Doç. Dr. Şebnem Sunar ile incelenecek. BlackBox’ta düzenlenen etkinliklerin biletlerine Biletix’ten ulaşılabilir.