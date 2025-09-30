Keneyle mücadelede doğaya 982 bin 892 keklik ve sülün salındı

Yaban hayatının desteklenmesi ve korunması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik, Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'de ise sülün üretimi gerçekleştiriliyor.

AA'nın haberine göre, bu istasyonlarda üretilen kanatlı yaban hayvanları doğaya salınarak hem yaban hayatı popülasyonunun desteklenmesi hem de doğal popülasyonlar üzerindeki yırtıcı baskısının azaltılması hedefleniyor.

Keklik

KENEYLE MÜCADELEDE AKTİF ROL OYNUYORLAR Ayrıca, keneyle mücadelede keklik ve sülünler aktif rol oynuyor. Keklik ve sülünler doğal dengeyi koruyarak kene popülasyonunun azaltılmasına katkı sağlaması sebebiyle biyolojik mücadele yöntemi olarak kullanılıyor. Kene vakalarına yönelik devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalar da etkin şekilde sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü,, çalışmalar kapsamında 2014-2024 döneminde Türkiye'nin dört bir yanında 745 bin 692'si keklik, 237 bin 200'ü sülün olmak üzere 982 bin 892 kanatlı yaban hayvanını doğaya saldı.

Sülün

Yılbaşından bu yana yaklaşık 36 bin keklik doğayla buluşturularak, bu yıla ilişkin Keklik Salım Programı başarıyla tamamlandı. Sülün Salım Programı kapsamında ise yılbaşından bu yana 6 bin sülün doğaya bırakıldı. Yıl sonu itibarıyla salınan sülün sayısının 9 bine çıkarılması hedefleniyor.