Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Keneyle ilgili Türk ve Japon araştırmacılar saha çalışması yaptı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Türk ve Japon bilim insanları Sivas ve çevresinde ölümcül kenelerle ilgili bilimsel saha çalışması başlattı

        İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve Karadeniz Bölgesi'nin güneyinde görülen keneler ve kene kaynaklı ölümcül hastalık etkenleri uluslararası araştırma konusu oldu. Türk ve Japon bilim insanları bölgede ortak saha çalışması başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keneye karşı Türk ve Japon araştırmacılardan saha çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bahar aylarının gelmesiyle artan kene popülasyonu sonrası, kırsal alanlarda insanlara kene tutulumları arttı. İnsan ve hayvanların vücuduna tutunan kenelerden bulaşan birçok kene kaynaklı hastalıkların olduğu biliniyor.

        Türkiye'de ilk kez 2002 yılında görülen, 2010 yılından bu yana Sivas, Tokat, Erzincan, Giresun, Yozgat ve Amasya'da ölümlere neden olan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) bu hastalıklardan en önemlilerinden birisi.

        Sağlık Bakanlığı, Tokyo Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliği ile yürütülen projede bölgede yaygın olan kene cinslerinin tanımlanmasına yönelik çalışma yapıldı. Japon, Türk akademisyenlerden ve Sağlık Bakanlığı'ndaki uzmanlardan oluşan heyet, Tokat ve Sivas'ta çeşitli köylere giderek incelenmek üzere hayvanların üzerinde ve arazide bulunan keneleri toplama çalışması yaptı.

        "SAHADA BOL MİKTARDA KENE VAR"

        Kene ve kene kaynaklı hastalıklarla ilgili çalışmalar yürüten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Keskin, "Biz uzun yıllardır keneler ve kene kaynaklı hastalıklar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ege Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklığında yürütülen bu projede bizden de destek istediler. Biz de elimizden gelen katkıyı sağlamayı amaçladık. Cumartesi gününden itibaren sahadayız, çeşitli çalışmalar yaptık. Sahada bol miktarda kene var. Sahada yaygın 3 farklı cins kene görüyoruz. Biz bu proje kapsamında özellikle kene kaynaklı hastalıklara da değinmek istiyoruz. Bu bölgeler Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı açısından oldukça endemik bölgeler. Keneler 200 kadar hastalık etkenini taşıyabiliyorlar. Bunların önemli bir kısmını insanlara nakledebiliyorlar. Vatandaşların bilinçlenmesi; bu projenin en önemli çıktılarından birisi olacak" şeklinde konuştu.

        "ALANDAN YÜZLERCE KENE TOPLADIK"

        Proje ortaklarından Japonya Orman Bakanlığı Yaban Hayatı Biyolojisi Bölümünden Dr. Kandai Doi, "Şu ana kadar alandan yüzlerce kene topladık. Bunlar genellikle 3 farklı cinse ait. Bunların bazılarının KKKA virüsü taşıma riski var. Kenelerin dağılımına dair bir harita yapmak istiyoruz. Böylece riski tahmin etmeye yönelik çeşitli modellemeler yapabileceğiz" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        Şampiyon zaferle bitirdi!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Habertürk Anasayfa