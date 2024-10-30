Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Keneyle ilgili Türk ve Japon araştırmacılar saha çalışması yaptı | Sağlık Haberleri

        Keneyle ilgili Türk ve Japon araştırmacılar saha çalışması yaptı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğretim üyeleri ile Japon araştırmacıların keneyle ilgili saha çalışması yaptıkları bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keneyle ilgili Türk ve Japon araştırmacılar saha çalışması yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Japon araştırmacılar ile TOGÜ araştırmacılarının yer aldığı kene araştırmalarının ikinci saha çalışması tamamlandı.

        Saha araştırmaları, Japonya'nın JICA (Japan International Cooperation Agency) ve AMED (Japan Agency for Medical Research and Development) kurumları tarafından desteklenen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı'nın paydaş olarak yer aldığı "One Health Approach to Control of Neglected Tropical Diseases with Special Attention On Sand Fly and Mosquito Borne İnfections (SATREPS)" adlı proje kapsamında düzenlendi.

        Çalışma, Sivas ve Tokat illerinin faunasının tespiti, kene türlerinin dağılım haritasının oluşturulması ve dağılımın iklimsel veriler kullanılarak değerlendirilmesi, olası kene kaynaklı patojenlerin saptanması amacıyla yapıldı.

        Proje kapsamında saha çalışmalarına, Tokyo Üniversitesinden Dr. Kyoko Sawabe ve Dr. Yuki Shoshi, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsünden Dr. Kandai Doi, TOGÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aykur, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Berkel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eray Şimşek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Doç. Dr. Bekir Çelebi, Dr. Umut Berberoğlu ve Dr. Elif Bulut ile Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Güray Şimşek katıldı.

        Saha çalışması kapsamında Tokat ve Sivas illerinden belirlenen bölgelerden kene örneklerinin tür teşhisleri Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Parazitoloji Laboratuvarında yapılarak çalışma tamamlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        İngiliz turiste ayılar saldırdı!
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        İki başkan "yasa dışı bahis" reklamı sebebiyle PFDK'da!
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Hayatta olmasalar da
        Hayatta olmasalar da
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Habertürk Anasayfa