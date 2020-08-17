DHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bahçesine ektiği kenevirlerin çalındığını gören E.J. (39),hırsızlık yaptığı öne sürülen Ş.D. (35) arasında silahlı çatışma çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde, Hendek'e bağlı Hallaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.J., bahçesine ektiği kenevirleri kontrol etmeye çıktığında Ş.D.'nin kenevirleri çaldığını gördü. Bunun üzerine E.J., evdeki tüfeğini alarak, geri geldi. Ş.D. de üzerindeki tabancayı çıkarınca ikili arasında çatışma çıktı.

E.J. karnına isabet eden kurşunla, Ş.D. ise eline ve başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verdi. Tabancasını olay yerinde düşüren Ş.D., kimliği belirsiz kişilerce Sakarya'nın Erenler ilçesindeki özel hastaneye getirildi. E.J. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, kenevirleri sökerek, imha etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.