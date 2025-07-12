Kenenin ısırdığı 2 çocuk babası öldü

Sivas'ta kenenin ısırdığı 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Sivas'ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk babası Halil Ağıl hayatını kaybetti. Kentte keneden bu yıl içinde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Sivas'ın merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan hayvancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Halil Ağıl'ın (59) omzuna yaklaşık bir ay önce kene yapıştı.
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Ağıl'ın omzundaki kene burada çıkarıldı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Ağıl, yakınları tarafından tekrar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ağıl, dün hayatını kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından alınan Ağıl'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülpınar köyüne götürüldü.
Kentte keneden bu yıl içinde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.