Tahminin iki katına satılan John Lennon'ın mektubu ve bugüne kadarki en pahalı aşk mektupları

El yazısıyla yazılmış bir mektubun, dijitalle harmanlanmış, yapay zekâyla dolmuş dünyamızda ne kadar yeri olabilir? Yanıt, kimin yazdığında saklı...

Beatles grubunun 1980 yılında bir hayranı tarafından silahla vurularak öldürülmesi sonucu hayatını kaybeden, böylece efsaneler arasına giren üyesi John Lennon'ın yıllar önce yazdığı bir mektup, bir sanat eseri olarak satışa çıktı bu hafta. Lennon'ın Almanya'dan İngiltere'ye, o dönemki sevgilisi Cynthia Powell'a yazdığı aşk mektubu, satış öncesi tahmininin neredeyse iki katına satıldı. 30 bin ila 40 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması beklenirken, tam tamına 69 bin 300 sterline yeni sahibini buldu mektup.

REKLAM advertisement1

Müzisyenin, "Seni çok ama çok seviyorum ve seni deli gibi özlüyorum... Keşke pazar gazeteleri, çikolatalar ve küt küt atan bir kalple senin evine doğru yolda olsaydım" sözlerini içeren romantik mektup, 1962 tarihli. Lennon, Hamburg'dayken, Beatles'ın ilk sözleşmesini imzalamasından yaklaşık bir hafta önce ve ilk albümünü kaydetmesinden altı ay önce müzik çalışmalarını yaptığı sırada Powell'a bir mektup yazmıştı.

REKLAM

Lennon, o dönemde dünya çapında şöhretin eşiğindeyken, aynı zamanda en yakın arkadaşı ve eski Beatles basçısı Stuart Sutcliffe'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Bu ölümle ilgili olarak, "Acaba tüm gazeteler, Stu hakkında neden yazdı ve bunu nasıl öğrendiler? Onlara kim söylemiş olabilir?" sözleri yer alıyordu mektubunda.

Christie's Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılan mektup, Cynthia Powell'ın o dönemde Lennon'ın hayatının en önemli kişisi olduğunu gözler önüne seriyordu. Aynı yıl evlendiler ve 1968'de boşandılar. Sonra sanatçı Yoko Ono girdi Lennon'ın hayatına. 1969'da evlendiler ve ölene dek birlikteydiler. John Lennon'ın elinden çıkma hemen hemen her belge düşündüğümüzden daha büyük değer görüyor. Lennon'ın el yazısıyla yazılmış bir belge için en yüksek fiyat, 2010 yılında 'A Day in the Life' şarkısının sözleri için elde edilen 1,2 milyon dolarlık satış fiyatıydı. Ama yine dönüp aşk mektubuna gelirsek, Lennon'ın büyük aşkı Cynthia Powell'a yazdığı ve bazı mahrem sözlerin Powell tarafından kesilerek Beatles arşivine gönderildiği mektup, bugüne dek satılmış en pahalı mektup olmadı. Değerli olan içindeki sözler miydi, yoka onu kaleme alan mı? Bunun cevabını bilemesek de Lennon'ın mektubundan daha pahalı olanlara da, onun fiyatına yaklaşamasa da binlerce dolara yeni sahibini bulanlara da şöyle bir bakıp sözlerindeki derinliği anlamaya çalışalım.

REKLAM "BEBEĞİNE KIZMA, O SENİ SEVİYOR" Hollywood'un en ikonik ismi Marilyn Monroe ve beyzbolcu aşkı Joe DiMaggio, sadece dokuz ay evli kaldılar ve ilişkilerinin medyada uzun süre reklam amaçlı olduğu söylentileri dolaştı. Ancak açık artırmada binlerce dolara satılan 1954 tarihli mektup gibi belgeler, hikâyenin başka bir yönünü ortaya koyuyor. Monroe, kuru temizleme fişinin arkasına şöyle yazmıştı: Sevgili Joe, yanıldığımı biliyorum! O şekilde davrandım ve söylediklerimi incindiğim için söyledim. Öyle kastettiğim için değil. Ve incinmem aptalcaydı, çünkü aslında yeterli bir sebep yoktu. Hatta hiçbir sebep yoktu. Lütfen özrümü kabul et ve bebeğine kızma, kızma, kızma, kızma. O seni seviyor. Sevgilerimle, (ömür boyu) eşin Bayan J.P. DiMaggio. Mektubun fiziksel hali de kelimeler kadar dokunaklı. DiMaggio, onu hayatının geri kalanında cüzdanında sakladı ve kağıt o kadar yıpranmış ki dört bölüme ayrılmıştı. İlişkilerine dair en önemli mektuplardan biri olarak, 2020'de 450 bin dolara satılarak açık artırma tahminlerinin çok üzerine çıktı. REKLAM "SANA ÜÇ ÖPÜCÜK VERİYORUM" Napolyon ve Josephine de Beauharnais, fırtınalı bir ilişki yaşadı. İlk sevgili kavgasının ardından yazılan bu mektup da bunu kanıtlıyor. Madam de Beauharnais, ailesinin Batı Hint Adaları'ndaki mülkleri hakkında sorular sormasından yola çıkarak Napolyon'un, kendisinin servetine olan ilgisini fark etti ve ona öfkelendi. Napolyon, sevgilisine şöyle yanıt verdi: Yani seni olduğun gibi sevmediğimi mi sandın! Öyleyse kimin için? Ha! Madam, hiç düşündün mü? Böylesine saf bir ruh nasıl böylesine aşağılık bir düşünceyi aklından geçirebilirdi?

Ancak müstakbel eşine duyduğu hayranlık, hayal kırıklığını bastırdı ve Napolyon yumuşacık bir ifadeyle bitirdi mektubunu: Sana üç öpücük veriyorum; biri kalbine, biri ağzına, biri de gözlerine. 1795'te, ilişkilerinin başında yazılan bu mektup, 2007'de 276 bin sterline satıldı. REKLAM “AŞK MEKTUPLARI YAZMAYI BİLMİYORUM 20'nci yüzyılın en ünlü sanatçılarından biri olan Frida Kahlo’nun çeşitli otoportreleri, sanat dünyası tarafından fantastik bir kendini ifade etme biçimi olarak kabul ediliyor. Ancak Kahlo kendini sadece resimle ifade etmedi. İspanyol sanatçı ve yazar José Bartoli'ye yazdığı aşk mektupları, Meksikalı ressamın 1954’teki ölümünden 60 yıl sonra çıkarıldığı açık artırmada yüksek fiyata alıcı buldu. “Aşk mektupları yazmayı bilmiyorum. Ama tüm varlığımın sana açıldığını söylemek istedim. Sana âşık olduğumdan beri her şey değişti ve güzelliklerle doldu... Aşk bir koku, bir akıntı, bir yağmur gibidir. Biliyor musun gökyüzüm, üzerime yağıyorsun ve ben de toprak gibi seni alıyorum” şeklinde şiirsel ve romantik dizelerden oluşan 100 sayfadan fazla mektup koleksiyonu, fotoğraflar ve çizimler gibi başka hatıralar da içeriyordu. Mektuplar, Bartoli'nin ailesi tarafından açık artırmaya çıkarıldı ve toplamda 137 bin dolara satıldı.

REKLAM "BİRLİKTE OLDUĞUMUZDA BAŞIMIZA NELER GELECEĞİNİ GÖRMELİYİM" 2016'da hayatını kaybeden, müziğin buğulu sesi Leonard Cohen, Marianne Ihlen ile 1960 yılında Yunan adası Hydra'da tanıştı ve şarkıcıya 'So Long Marianne', 'Bird on the Wire' ve 'Hey, That's No Way to Say Goodbye' gibi şarkılarında ilham veren, 50'den fazla aşk mektubu yazdıran çalkantılı bir aşk yaşadı. Uzak mesafeli bir ilişkiydi bu yaşadıkları. Cohen'in, birbirlerini en son bir yıl önce görmelerine rağmen hayatına devam edemediğini ve ertesi gün Hydra'dan Norveç'teki sevgilisini görmeye gideceğini itiraf ettiği 1961 tarihli mektubu, 2019'da 11 bin 250 dolara açık artırmada satıldı. Şöyle diyordu Cohen: Birlikte olduğumuzda başımıza neler geleceğini tekrar görmeliyim, belki hiçbir şey olmaz, belki de her şey. Her neyse, göreceğiz, konuşacağız, dokunacağız ve eğer hiçbir şey olmazsa söyleyeceğiz. Eğer hiçbir şey olmazsa ben hayatıma devam edeceğim ve sen de hayatına devam edeceksin, birbirimizden geriye sadece birkaç ay güneşli bir gün ve kuzeye doğru uzun bir yolculuk kalacak. En azından veda edebileceğiz, daha önce hiç beceremediğimiz bir şey.

REKLAM ROCK TARİHİNİN EN TUTKULU İLİŞKİSİ Kurt Cobain, grubun 1991 turnesi sırasında Sheffield'daki bir otel odasında uyuşturucu etkisi altında halüsinasyon görürken Courtney Love'a bir mektup yazdı. Muhtemelen 28 Kasım 1991'de, Nirvana'nın meşhur ‘Top of the Pops’ konserinin gecesi yazdığı mektupta Cobain, "Gerçekten umursuyorum ama pek ikna edici değilim" diyordu. Devamı, Nirvana'nın şarkılarındaki gibi ağır sözler içeriyordu. Mektubu fakslayan otel sekreteri Cobain'e orijinali ne yapacağını sorduğunda, Cobain mektubun kendisine kalabileceğini söyledi. Mektup, rock tarihinin en tutkulu ilişkilerinden birinin ve Nirvana tarihinde önemli bir gecenin hatırası olarak kaldı. 2004 yılında 19 bin 120 dolara açık artırmada satıldı. "AŞKIM DERİN VE GÜÇLÜ" Churchill, 1896'da o dönemde Haydarabad'da ikamet eden Sir Chichele-Plowden'ın kızı Pamela Plowden ile tanıştığında, ilk görüşte ona aşık oldu. Hemen annesine bir mektup yazarak Pamela için, "Şimdiye kadar gördüğüm en güzel kız" tanımlamasını yaptı. REKLAM İkili arasında ömür boyu süren bir yazışma serüveni başladı. 1898 tarihli mektup, Churchill'in kamuya açık yazılarının aksine, samimi ve duygusal üslubuyla dikkat çekiyor. Pamela Plowden'in kendisine "sevgiden aciz olduğu" şeklindeki suçlamasına cevaben, Churchill şu tutkulu ifadeleri kullanıyordu: Birini her şeyden çok seviyorum. Ve sadık kalacağım... Aşkım derin ve güçlü. Hiçbir şey onu asla değiştiremez. Ertesi yıl Lytton Kontesi olacak Plowden, Churchill'in evlenme teklifini reddetse de, dostlukları hayatının geri kalanında devam etti. Mektup, 2003'te Londra'da 11 bin 950 sterline alıcı buldu.