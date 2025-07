Tahminin iki katına satılan John Lennon'ın mektubu ve bugüne kadarki en pahalı aşk mektupları

Beatles grubunun 1980 yılında bir hayranı tarafından silahla vurularak öldürülmesi sonucu hayatını kaybeden, böylece efsaneler arasına giren üyesi John Lennon'ın yıllar önce yazdığı bir mektup, bir sanat eseri olarak satışa çıktı bu hafta. Lennon'ın Almanya'dan İngiltere'ye, o dönemki sevgilisi Cynthia Powell'a yazdığı aşk mektubu, satış öncesi tahmininin neredeyse iki katına satıldı. 30 bin ila 40 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması beklenirken, tam tamına 69 bin 300 sterline yeni sahibini buldu mektup.

Müzisyenin, "Seni çok ama çok seviyorum ve seni deli gibi özlüyorum... Keşke pazar gazeteleri, çikolatalar ve küt küt atan bir kalple senin evine doğru yolda olsaydım" sözlerini içeren romantik mektup, 1962 tarihli. Lennon, Hamburg'dayken, Beatles'ın ilk sözleşmesini imzalamasından yaklaşık bir hafta önce ve ilk albümünü kaydetmesinden altı ay önce müzik çalışmalarını yaptığı sırada Powell'a bir mektup yazmıştı.

Lennon, o dönemde dünya çapında şöhretin eşiğindeyken, aynı zamanda en yakın arkadaşı ve eski Beatles basçısı Stuart Sutcliffe'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Bu ölümle ilgili olarak, "Acaba tüm gazeteler, Stu hakkında neden yazdı ve bunu nasıl öğrendiler? Onlara kim söylemiş olabilir?" sözleri yer alıyordu mektubunda.

John Lennon'ın elinden çıkma hemen hemen her belge düşündüğümüzden daha büyük değer görüyor. Lennon'ın el yazısıyla yazılmış bir belge için en yüksek fiyat, 2010 yılında 'A Day in the Life' şarkısının sözleri için elde edilen 1,2 milyon dolarlık satış fiyatıydı.

"BİRLİKTE OLDUĞUMUZDA BAŞIMIZA NELER GELECEĞİNİ GÖRMELİYİM"

2016'da hayatını kaybeden, müziğin buğulu sesi Leonard Cohen, Marianne Ihlen ile 1960 yılında Yunan adası Hydra'da tanıştı ve şarkıcıya 'So Long Marianne', 'Bird on the Wire' ve 'Hey, That's No Way to Say Goodbye' gibi şarkılarında ilham veren, 50'den fazla aşk mektubu yazdıran çalkantılı bir aşk yaşadı. Uzak mesafeli bir ilişkiydi bu yaşadıkları.

Cohen'in, birbirlerini en son bir yıl önce görmelerine rağmen hayatına devam edemediğini ve ertesi gün Hydra'dan Norveç'teki sevgilisini görmeye gideceğini itiraf ettiği 1961 tarihli mektubu, 2019'da 11 bin 250 dolara açık artırmada satıldı.

Şöyle diyordu Cohen:

Birlikte olduğumuzda başımıza neler geleceğini tekrar görmeliyim, belki hiçbir şey olmaz, belki de her şey. Her neyse, göreceğiz, konuşacağız, dokunacağız ve eğer hiçbir şey olmazsa söyleyeceğiz. Eğer hiçbir şey olmazsa ben hayatıma devam edeceğim ve sen de hayatına devam edeceksin, birbirimizden geriye sadece birkaç ay güneşli bir gün ve kuzeye doğru uzun bir yolculuk kalacak. En azından veda edebileceğiz, daha önce hiç beceremediğimiz bir şey.