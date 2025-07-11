Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için görüşmelere başladığını açıkladı. Orkun Kökçü'nün bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'nün kiralık transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
HT Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş, milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.
Milli futbolcunun, bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
Kökçü, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik dikkat çekici bir performans sergiledi.