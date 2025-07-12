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        Haberler Gündem İzmir'de düzenlenen operasyonda 133 şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'de düzenlenen operasyonda 133 şüpheli gözaltına alındı

        190 polisin katıldığı ve 24 saat süren İzmir'deki operasyonda hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar, vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 133 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 08:17 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:06
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        İzmir'de 24 saatlik operasyon: 133 gözaltı
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        İzmir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan şüphelilere yönelik, 95 adrese düzenlenen operasyonda 133 kişi yakalandı.

        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

        Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kentte, dün saat 05.00 sıralarında 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

        190 polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar, vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 133 şüpheli gözaltına alındı.

        24 saat süren operasyonda gözaltına alınan 133 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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