Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret: Cimbom'dan yeni teklif - Futbol Haberleri

Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret: Cimbom'dan yeni teklif - Futbol Haberleri

Galatasaray'ın Osimhen transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye yaptığı teklifi revize etti.

Galatasaray yönetimi, daha önce 75 milyon Euro teklif ettiği ancak banka teminatı veremediği Napoli'ye bu kez 70 milyon Euro'luk yeni bir teklifte bulundu. İtalya ve İspanya basınında çıkan haberlere göre; sarı-kırmızılı yönetim İtalyan kulübüne teminat mektubunu da iletti.

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TEKLİF REDDEDİLDİ! İtalya basınında çıkan haberlere göre; Transferde ödeme garantisi veren Galatasaray'a, Napoli Başkanı De Laurentiis'ten ret geldi. Napoli, Galatasaray'ın banka garantili 70 milyon euroluk teklifini reddetti. İtalyan ekibi, Osimhen için garanti 75 milyon euro istiyor. GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF! Sarı-kırmızılılar, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon eurosu nakit olan 75 milyon euroluk yeni bir teklifte bulundu. İtalyan ekibin teklife olumlu dönüş yapması bekleniyor. 🎙️ HT Spor muhabiri @ccelikcagatay, Victor Osimhen konusunda yaşanan yeni gelişmeleri aktardı. pic.twitter.com/VF9gjfhDq8 — HT Spor (@HTSpor) July 11, 2025