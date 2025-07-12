Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Güneşli 38° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 33° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Kısmen Güneşli 29° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 43° Gaziantep Güneşli 40° Ağrı Güneşli 32°

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Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.