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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları - 12 Temmuz hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri yağmurlu, Marmara ve Kuzey Ege ise kuvvetli rüzgarlı olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 09:21 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:21
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        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava uyarıları
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 38°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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