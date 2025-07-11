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        Haberler Dünya Thomas Barrack'tan PKK/YPG açıklaması | Dış Haberler

        Thomas Barrack'tan PKK/YPG açıklaması

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki siyasi yapısı SDG'ye bağımsız bir devlet kurma yükümlülükleri olmadığını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 22:51 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:59
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        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
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        ABDnin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrackın açıklamaları NEW YORK (AA) - ABDnin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "SDG, YPGdir. YPG, PKKnın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." dedi.

        Barrack, New Yorkta aralarında Anadolu Ajansının (AA) da bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

        ABD Kongresinin Suriyedeki "SDG"ye karşı sempati duyduğuna işaret eden Barrack, ABDnin bu grubun Suriye hükümetine dahil olması için yol açmak istediğini söyledi.

        Büyükelçi Barrack, "Bu, Suriyede özgür bir Kürdistan kurulacağına dair bir işaret değil. Ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi, Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye var ve burada bir oluşum meydana geliyor. Suriyenin kendi anayasası ve parlamentosu olacak." ifadelerini kullandı.

        CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un "SDGnin silahsızlandırılmasına ilişkin" sorusuna cevap veren Barrack, "SDG, YPGdir. YPG, PKKnın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." açıklamasını yaptı.

        Barrack, ABDnin DEAŞla mücadele etmek için YPGyle ittifak kurduğunu belirterek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz." diye konuştu.

        "Türk İHAları dünyanın en iyileri"

        Diğer sorulara da yanıt veren Barrack, Türkiyenin Ukrayna-Rusya ve Orta Doğuda çok önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiyenin tüm bu aktörlerle ve ABDyle çok iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

        Barrack, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi.

        ABDnin Türkiyeye yönelik CAATSA yaptırımları hakkında da konuşan Barrack, "Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiyenin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TB2ler Ukrayna savaşında kullanılıyor." değerlendirmesini yaptı.

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