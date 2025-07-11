Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Unutulmuş barışlar ve abartılmış nedenler: Tarihteki en ilginç savaşlar

        Domuzdan devlete, pastaneden protokole: En garip savaş hikâyeleri

        Bir kulağın kesilmesi, bir domuzun vurulması ya da bir pastanenin yağmalanması... Hepsi tarihin gülünç ama gerçek savaş sebeplerinden sadece bazıları. Bu savaşların sebebi neydi, sonucu ne oldu? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 23:42 Güncelleme: 11.07.2025 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihteki en ilginç savaşlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gerçek olamayacak kadar absürt görünen ama belgelerle sabit tarihi olaylara hazır olun.

        335 YIL SAVAŞI: TARİHİN EN UZUN SÜRELİ AMA KANSIZ ÇATIŞMASI

        335 Yıl Savaşı, İngiltere ile Hollanda arasında geçen ve tarihin en uzun süreli savaşlarından biri olarak anılan sıra dışı bir diplomatik olaydır. 1651 yılında başlayan bu sözde savaş, hiçbir kurşun atılmadan 1986 yılına kadar resmi olarak sona ermediği için ilginç bir yer edinmiştir. Gerçek anlamda bir savaş yaşanmamış; olay, daha çok sembolik bir savaş ilanı ve unutulmuş bir barışın hikâyesidir.

        REKLAM
        Yaşamları şaşırtıcı detaylarla dolu
        Yaşamları şaşırtıcı detaylarla dolu
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?

        SAVAŞIN ARKASINDAKİ TARİHSEL BAĞLAM

        İNGİLİZ İÇ SAVAŞI VE SCILLY ADALARI

        1642-1651 yılları arasında süren İngiliz İç Savaşı’nda Kraliyet yanlıları (Royalists), parlamenter güçlere yenilince geri çekilmek zorunda kaldılar. Royalistlerin son sığınağı olan Scilly Adaları, o dönem küçük ama stratejik bir bölgeydi.

        HOLLANDA’NIN TEPKİSİ

        Hollanda Cumhuriyeti, İngiltere ile ticari ilişkilerini korumak istiyordu. Ancak Scilly Adaları’na sığınan Royalist donanmasının, Hollanda gemilerine saldırması bardağı taşırdı. Bunun üzerine Hollanda, 1651 yılında Scilly Adaları’na savaş ilan etti. Ancak bu sadece kâğıt üstünde kaldı; ne bir askeri sefer düzenlendi ne de çatışma yaşandı.

        SAVAŞ UNUTULDU, BARIŞ GECİKTİ

        Royalistlerin teslim olmasıyla birlikte savaş fiilen sona ermişti. Ancak diplomatik bir detay gözden kaçtı: Resmi bir barış anlaşması imzalanmadı. Bu durum tam 335 yıl boyunca kimsenin dikkatini çekmeden kaldı.

        REKLAM

        TARİHÇİNİN KEŞFİ VE RESMİ BİTİŞ

        1986 yılında bir tarihçi, savaşın hâlâ teknik olarak sona ermediğini fark etti. Bu durum Hollanda'nın Londra büyükelçiliği ile Scilly Adaları yetkilileri arasında komik ama anlamlı bir diplomatik görüşmeye yol açtı. Sonuç olarak, 17 Nisan 1986 tarihinde barış anlaşması imzalanarak savaş resmen sona erdirildi.

        KISA BİLGİ NOTLARI

        Taraflar: Hollanda Cumhuriyeti vs. Scilly Adaları (İngiltere)

        Süre: 1651 – 1986 (335 yıl)

        Çatışma: Hiç yaşanmadı

        Sona Erme: 1986’da imzalanan barış anlaşmasıyla

        TARİHİN DİĞER TUHAF SAVAŞLARI

        DOMUZ SAVAŞI (1859)

        Amerika ile Büyük Britanya arasında çıkmak üzere olan bu savaş, bir domuz yüzünden patlak verdi. San Juan Adası’nda bir Amerikalı çiftçinin patateslerini eşeleyen İngiliz domuzunu vurmasıyla başlayan olaylar, her iki tarafın askeri yığınak yapmasına kadar gitti. Kriz, ortak işgal anlaşmasıyla sona erdi ve tek kurban domuz oldu.

        REKLAM

        NİKA AYAKLANMASI (532)

        Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde, Hipodrom’daki araba yarışı taraftar grupları olan Maviler ve Yeşiller isyan etti. Başta eğlence gibi başlayan olaylar şiddetli bir ayaklanmaya dönüştü. Şehir ateşe verildi, imparator tahttan indirilmeye çalışıldı. Ayaklanma bastırıldığında yaklaşık 30.000 kişi ölmüştü.

        JENKINS’İN KULAĞI SAVAŞI (1739)

        İngiliz kaptan Robert Jenkins, kesilmiş kulağını Parlamento’da göstererek İspanyolları suçladı. Bu olay, İngiltere ile İspanya arasında zaten var olan gerilimi alevlendirdi ve savaşa neden oldu. Kulağın kesildiği iddiası savaşa bahane oldu, savaş ise daha büyük bir çatışma olan Avusturya Veraset Savaşı’na dönüştü.

        REKLAM

        KÖPEK KRİZİ (1925)

        Bir Yunan askeri, Bulgaristan sınırına kaçan köpeğini takip ederken vuruldu. Bu olay üzerine Yunanistan Bulgaristan’a asker gönderdi ve küçük bir sınır çatışması yaşandı. Milletler Cemiyeti araya girerek olayı durdurdu, ancak yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetti.

        PASTANE SAVAŞI (1838)

        Bir Fransız pastacının Meksika’daki kafesi, bir isyan sırasında yağmalanınca Fransız hükümeti Meksika’dan tazminat talep etti. Ödeme yapılmayınca Fransa, Veracruz Limanı’nı ablukaya aldı. Çatışmalar sırasında General Santa Anna bacağını kaybetti. Savaş sonunda Meksika, 600.000 peso ödemek zorunda kaldı.

        TOLEDO SAVAŞI (1835)

        Ohio ve Michigan eyaletleri arasında çıkan bu sınır anlaşmazlığı, neredeyse iç savaşa dönüştü. Her iki taraf da milis kuvvetleri kurdu, ancak gerçek bir çatışma yaşanmadı. Başkan Andrew Jackson’ın müdahalesiyle bir uzlaşmaya varıldı ve savaş başlamadan sona erdi.

        Birçok kişi kararı büyük bir adaletsizlik olarak görse de, tartışmalı bölgenin bazı sakinleri Ohiolu olarak yeni kazandıkları statüyü hemen kabullendiler. Kararı öğrenen bir kadının, "Tanrıya şükür, zaten o Michigan havasını hiç sevmezdim," diye espri yaptığı söyleniyor.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Filenin Sultanları, Çekya'ya takıldı!
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tayin kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        "SDG'ye bağımsız yönetim kurma yükümlülüğümüz yok"
        Silah bırakma süreci dış basında
        Silah bırakma süreci dış basında
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Orkun Kökçü'nün geliş tarihi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Barça ve B.Münih peşinde!
        Barça ve B.Münih peşinde!
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        "ABD'den silah tedariki başladı"
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Özel: Partimiz barışın yanındadır
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        143 bin müşterinin verileri çalındı!
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa