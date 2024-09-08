2. EVRENDEKİ EN BÜYÜK SU DEPOSU

Evrende şimdiye kadar tespit edilen en büyük ve en uzak su rezervuarı 2011 yılında bulundu. Bu su, Dünya okyanuslarındaki suyun 140 trilyon katına eşittir. Su, APM 08279+5255 adı verilen, güneşten 20 milyar kat daha büyük ve 12 milyar ışık yılından daha uzakta bulunan devasa bir kara delik içeren bir kuasarın (Kuasar, merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunan ve bunun etrafındaki akresyon diski ("toplanma diski") sayesinde madde kazanan bir gök cismidir.) çevresini sarmaktadır.