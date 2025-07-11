Kyle Walker-Peters, Beşiktaş'ta!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
Giriş: 11.07.2025 - 18:01 Güncelleme: 11.07.2025 - 18:01
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer gaza basan Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya vardı.
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Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.
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Siyah-beyazlıların, İngiliz oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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SEZON PERFORMANSI
Kyle Walker Peters, geride kalan sezonda Southampton'da 35 maça çıktı. İngiliz oyuncu bu müsabakalarda 2 asist üretti.
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