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        Haberler Sağlık Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

        Sivas'ta keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü sonucu ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:42
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        Kâbus sürüyor! Keneden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
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        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan evli 2 çocuk babası 59 yaşındaki Halil Ağıl'a bir ay önce kene yapıştı.

        Ağıl, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Ağıl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakınlarına teslim edilen Ağıl'ın cenazesinin Gülpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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