Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Kene kâbusuna karşı uyarılar! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kene kâbusuna karşı uyarılar!

        Yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık alanlarda vakit geçirme süresi artarken, kene ısırıkları da yeniden gündeme oturdu. Özellikle kırsal bölgelerde ve piknik alanlarında görülen keneler, sadece rahatsız edici bir ısırıkla değil, aynı zamanda hayati risk taşıyan enfeksiyonlarla da karşımıza çıkıyor. Sıcak havalarda kene hareketliliğinin arttığına dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Anıktar, kene ısırığına karşı alınabilecek önlemleri ve doğru müdahale yöntemlerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kene kâbusuna karşı uyarılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kene ısırığı sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), babesiosis ve kene kaynaklı ensefalit gibi ciddi enfeksiyonlar meydana gelebileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Anıktar, "Bu hastalıkların bazıları yüksek ateş, kas ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve deri-mukoza kanamaları gibi şiddetli belirtilerle seyrediyor" dedi.

        KKKA hastalığına, Bunyaviridae ailesine ait bir virüsün neden olduğunu belirten Dr. Anıktar, bu virüsün hızlı seyreden ve yüksek ölüm oranına sahip bir enfeksiyon olduğunu vurguladı.

        KENELER VÜCUDUN GİZLİ BÖLGELERİNE TUTUNUYOR

        Kene ısırıkları çoğunlukla koltuk altı, kasık, boyun, saçlı deri ve kıllı bölgeler gibi vücutta daha az fark edilen yerlere yerleşiyor. Bu nedenle açık alanlarda vakit geçiren kişilerin duş alması, vücutlarını kontrol etmesi hayati önem taşıyor. Dr. Anıktar, “Keneyi erken fark etmek, hastalık bulaşmadan müdahale etmenin ilk adımıdır” diyerek özellikle çocukların ve yaşlıların daha sık kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        GİYSİ SEÇİMİ DE HAYATİ ÖNEME SAHİP

        Açık alanlarda bulunmadan önce doğru kıyafet tercihleriyle kene ısırıklarının büyük ölçüde önlenebileceğini söyleyen Dr. Anıktar, şu uyarılarda bulundu: “Uzun kollu gömlek, pantolon, kapalı ayakkabı ve çorapların içine sokulan pantolon paçaları koruyucu bir kalkan işlevi görür. Ayrıca kene kovucu spreylerin kullanılması da riski azaltır. Giysilere permetrin içeren spreylerin uygulanması da kenelerin uzak durmasına yardımcı olabilir."

        KENE VÜCUDA TUTUNURSA NE YAPILMALI?

        Dr. Hatice Anıktar, "Kene vücuda yapıştıysa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilse de çıkarılması gerekiyorsa dikkatli olunmalıdır. Kenenin cımbızla deriye yakın bölgeden, baş kısmından tutularak ezilmeden ve düz şekilde yukarı doğru çekilerek çıkarılması gerekiyor. Keneyi koparmak ya da ezmek, virüsün vücuda yayılmasına sebep olabilir. Ardından bölge sabun ve suyla yıkanmalı, antiseptik solüsyonla temizlenmelidir" dedi.

        KENE ISIRIĞININ TEDAVİSİ YOK

        Kene ısırığı sonrasında ne yazık ki spesifik bir aşı ya da antiviral tedavi bulunmuyor. Dr. Hatice Anıktar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilmiş onaylı bir aşının bulunmadığını hatırlatarak, “Bu nedenle en etkili yöntem korunmaktır. Böcek kovucular ve fiziksel önlemlerle kene teması engellenmelidir” şeklinde uyarıyor.

        REKLAM

        EVCİL HAYVANLAR DA KENE TAŞIYICI OLABİLİR

        Keneler yalnızca doğada değil, evcil hayvanlar üzerinden de insanlara ulaşabilir. Özellikle dışarı çıkan köpekler ve kediler, üzerlerine kene tutunmuş halde eve dönebilir. Dr. Hatice Anıktar, “Evcil hayvanların düzenli olarak kene kontrolünden geçmesi hem onların hem de sahiplerinin sağlığı için önemlidir” dedi.

        Haziran ve temmuz aylarında kene hareketliliği zirveye ulaşıyor. Güneşli Erdem Hastanesi’nde görev yapan Anıktar, bu aylarda kene vakalarının en fazla görüldüğü dönem olduğunu vurguluyor. “İlkbahar ve sonbahar da riskli dönemlerdir. Türkiye gibi Akdeniz iklimine sahip ülkeler, Sahra altı Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Amerika gibi sıcak bölgeler kene kaynaklı hastalıkların yoğun görüldüğü yerlerdir” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Habertürk Anasayfa