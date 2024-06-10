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Sivas'tan beş gün içinde üçüncü acı haber de geldi. Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi'nin vücuduna, kene yapışmıştı.

ÇOBAN HASTANEYE KALDIRILDI AA ve İHA'da yer alan habere göre rahatsızlanan Ekberi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

6 HAZİRAN'DA YAŞAMINI YİTİRDİ Hayatını kaybeden Gülbidin Ekberi, 25 yaşındaydı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekberi, 6 Haziran'da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.

4 GÜN SONRA AYNI YAŞTA BİR CAN DAHA Bu acıdan 4 gün sonra yine Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar'ın vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan Naçar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EMRE DE KURTARILAMADI Emre Naçar, 4 günde yaşanan ikinci acı oldu. O da 25 yaşındaydı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Emre Naçar da, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakınlarına teslim edilen Naçar'ın cenazesinin, Olukman köyünde toprağa verileceği belirtildi.

36 YAŞINDA 2 ÇOCUK ANNESİYDİ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren de sabah saatlerinde vefat etti. Tanrıveren ile birlikte bu yıl Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

BÜYÜKBAŞ HAYVANDAN GEÇTİ Tanrıveren’e virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor. Genç kadın ikamet ettiği Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.

KENEYİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan. Uzmanlar, benzer durumda keneyi ateşle yakmaya ya da üzerine kolonya döküp çıkarmaya çalışılmamasını; en yakın sağlık kuruluşuna giderek tedaviye başlanılmasını öneriyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, "Sigara basılması, benzin dökülmesi, kolonya dökülmesi gibi yöntemler tamamen yanlış yöntemler. Bunlara dikkat edelim, asla kendimiz çıkarmayalım" dedi.