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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı

        Kendisini uyaran yolcuya pantolonuna sakladığı palayla saldırdı, kardeşi "pes" dedirtti

        Aksaray'da yolcu otobüsünde Mustafa K. ayağına bastığı için kendisini uyaran Erdal Adıgüzel'i önce darp etti, otobüsün mola verdiği yerde ise pantolonuna sakladığı 60 santimlik pala ile çenesinden, boynundan ve sırtından yaraladı. Saldırgan ağabeyi ile gözaltına alınan Halil İbrahim K. ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Beni güzel çek. Canım istedi bıçakladım" diyerek "pes" dedirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:44 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:44
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        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
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        Aksaray'da, yolcu otobüsünde Mustafa K. (29) ayağına bastığı için kendisini uyaran Erdal Adıgüzel'i (28) önce darp etti ardından da palayla yaraladı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Osmaniye'ye annesi Veda Adıgüzel ile giden Erdal Adıgüzel yolculuk sırasında, otobüsteki Mustafa K.'yi, ayağına bastığı için uyardı.

        PANTOLONUNDAN ÇIKARDIĞI PALAYLA SALDIRDI

        Bunun üzerine Mustafa K. ile kardeşi Halil İbrahim K. (18) Adıgüzel'e saldırıp darp etmeye başladı. Otobüstekilerin araya girmesiyle kavga yatıştı. Otobüs kısa süre sonra bir tesiste mola verdi. Otobüsten inen Erdal Adıgüzel'e Mustafa K., pantolonundan çıkardığı palayla saldırdı.

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        ANNESİNİN YANINDA KANLAR İÇİNDE KALDI

        Annesinin yanında çene, boyun ve sırtından yaralanan Adıgüzel, kanlar içinde kaldı. Adıgüzel, çağrılan sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 60 santim olan palayı ele geçirdi. Mustafa K.ve kardeşi Halil İbrahim K.'yi gözaltına alındı.

        "PALAYLA GEZİLİYORSA BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM"

        Hastanede yaşadığı olayı anlatan Veda Adıgüzel, "İstanbul'dan Osmaniye'ye kız kardeşimin düğününe gitmek için yola çıktık. Normal yolculuk yaparken adam gitti, geldi. Önce muavin ve şoförle tartıştı. Daha sonra oğlumun ayağına basmış. Bunun üzerine oğlum kendisini uyardı. Oğlum, 'Neden yerinde oturmuyorsun ayağıma basıyorsun' dedi. O esnada hemen saldırdı. Orada saldırınca otobüsü durdurdular ve ayırdılar. Ondan sonra mola vermek için indik. İner inmez 'gel burada kapışalım' diyerek kocaman bir pala ile saldırdı ve oğlumu yaraladı. Bacağından çıkarttığı palayı sallamaya başladı. Türkiye'de yolculuk yaparken bile palayla geziliyorsa başka bir şey demiyorum" dedi.

        SALDIRGANIN KARDEŞİ "PES" DEDİRTTİ

        Gözaltına alınan kardeşlerden Halil İbrahim K., palayla saldıranın ağabeyi olmasına rağmen kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni güzel çek. Canım istedi bıçakladım" dedi.

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