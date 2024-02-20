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        Haberler Gündem Güncel Kendisini darp eden kocasını bıçakladı! - Güncel haberler

        Kendisini darp eden kocasını meyve bıçağı ile bıçakladı!

        Adana'da bir kadın, kendisini darp eden kocasını bıçakladı. Karnından yaralanan Cumali E., hastanede tedavi altına alınırken Emine A. gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:06
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        Kendisini darp eden kocasını bıçakladı!
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        Adana’da bir kadın kendisini sürekli darp ettiğini ileri sürdüğü dini nikahlı eşini meyve bıçağı ile karnından bıçakladı.

        İHA'nın haberine göre olay, 19 Şubat günü Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emine A. (45) dini nikahlı eşi Cumali E. (55) tarafından sürekli darp ediliyordu. Evde oturdukları sırada çiftin arasında çıkan tartışmada Cumali E., Emine A.’yı darp etmeye başladı.

        "CANIMI KURTARMAK İÇİN BIÇAKLADIM"

        Bunun üzerine Emine A., eline aldığı meyve bıçağı ile Cumali E.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Cumali E.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

        Olayı gerçekleştiren Emine A. ise gözaltına alındı. Emine A. ifadesinde, ”Bana sürekli şiddet uyguluyordu, yine dövdü bende dayanamadım, canımı kurtarmak için bıçakladım” dedi.

        Öte yandan, çiftin 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf: iStock

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        #haberler
        #adana
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