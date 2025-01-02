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        Haberler Sağlık Kendiniz için 1 dakika! Smear testini ihmal etmeyin - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kendiniz için 1 dakika! Smear testini ihmal etmeyin

        Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, "Son derece basit, kolay bir test olan smear testi ile yüzde 86 oranında doğru sonuca ulaşabiliyoruz. Bir tarama testidir bu, sonrasında patolog şüpheli nesne görüyorsa daha ileri tetkik yapıyoruz. Tüm kadınlar yılda bir kez mutlaka smear testi yaptırmalı. Erken teşhis her kanser tipinde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de çok önemli" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:31
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        • 1

          Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, rahim ağzı kanserinden korunma yollarını anlattı.

        • 2

          BİRLİKTELİK SONRASI KANAMAYA DİKKAT!

          Prof. Dr. Cazip Üstün, "Rahim ağzı kanseri bulaşıcı değildir. Kanseri yapan HPV bulaşıcıdır. Rahim ağzı kanserinin en önemli belirtisi birliktelik sonrası kanamadır. Kötü kokulu akıntılar ve zamansız kanamalarda belirtilerindendir.

        • 3

          En önemli risk faktörü HPV’ye maruz kalmamaktır. Rahim ağzı kanserinde tedavi standardize edilemiyor. Yani her rahim ağzı kanseri hastasına aynı tedavi uygulanmıyor. Tedavi planlaması hasta için önemli ve öncelikli olan kriterler hedef alınarak, kişiye özel bir yaklaşımla yapılıyor” dedi.

        • 4

          RAHİM AĞZI KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

          "Rahim ağzı kanserine erken yakalanmışsa kişi, rahmi bile almaya gerek kalmıyor" diyen Prof. Dr. Üstün, "Patolog kenarlarda kanser dokusu yok dediğinde bu bir tedavi sürecine giriyor. İlerlemiş olgulardaysa radikal cerrahi yapmamız gerekiyor. Radikal cerrahide sadece rahimi almıyoruz vajenin 2/3’ünü alıyoruz, lenf bezlerini temizliyoruz. Kadının yaşı, çocuk sahibi olma isteği, hastalığın klinik evresi, ameliyata engel oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığı ve patoloji bulguları karar aşamasında çok önemli görülüyor.

        • 5

          Tüm seçenekler değerlendirildikten sonra tedavi bireyselleştiriliyor. Tedavi kapsamında; cerrahi yapılamıyorsa, radyoterapi ve destekleyici kemoterapi, ileri evre söz konusu olduğunda ise palyatif bakım gündeme geliyor. Rahim ağzı kanseri artık birinci sırada değil bunun sebebi kadınlarımızın smear aldırması.

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