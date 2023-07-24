Kendine yabancılaşma: Depersonalizasyon - derealizasyon durumu nedir?
DPDR (Depersonalizasyon - derealizasyon durumu kişinin kendisinden, düşüncelerinden, hislerinden ve hatta bedeninden kopmuş gibi hissetmesine neden olur. Kişi genellikle 3. bir gözlemci gibi dışarıdan kendisini izleyediğini hissedebilir. Bununla beraber bireyler düşünceleri ve davranışları üzerinde hissizleşir, kontrollerini kaybeder. İşte, depersonalizasyon - derealizasyon örnekleri ve belirtileri...
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KENDİNE YABANCILAŞMA VE HİSSİZLEŞME
Depersonalizasyon kısaca kişinin duyarsızlaşması, kendisinden kopması ve kedisine yabancılaşması olarak ifade edilir. Derealizasyon ise kişinin insanlardan, çevresinden yani dünyadan kopmuş gibi hissetmesini tanımlat. Derealizayon yaşayan kişi çevrelereindeki dünyayı gerçek dışı, rüyaymış gibi algılayabilir.
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Depersonalizyon-derealizasyon belirtileri genellikle zor anlaşılır. Kişinin öznel deneyimlerindeki değişikliklerden fark edilebilir. Çoğu zaman kişiler yaşadıkları durumu tarif etmekte zorlanabilir.
Belirtiler genellikle iki kategoriye ayrılarak incelenilir. Kişi sadece depersonalizayon veya derealizyon yaşabilir. İki türünü yaşadığını gösteren belirtiler ile de karşılaşılabilir.
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DEPERSONALİZASYON BELİRTİLERİ
- Kendi vücudundan kopmuş hissetmek, bazen vücuduna yukardan bakmak ve film izliyormuş gibi hissetmek.
- Fiziksel, zihinsel veya duygusal açıdan uyumuş yani hissiyatsız olmak.
- Vücudunuzun bazı bölümlerini yanlış boyutta beya deforme olduğunu hissetmek.
- Duygularla anıları ilişkendirememek, bir anıyı sanki yaşamamış gibi hissetiğiniz için sahiplenememek.
- Sanki gerçek bir benlik duygusu yokmuş gibi kendinden kopmuş hissetmek.
-Kendi hareketleriniz, davranışlarınız ve konuşmalarınız dahil olmak üzere vücudunuzda kontrol sağlayamamak, yokmuş gibi hissetmek.
- Duygularınızı tanımlamada zorluk çekmek.
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DEREALİZASYON BELİRTİLERİ
- Gerçeklikten kopmuş gibi hissetmek.
- İnsanlar, çevre, düzen ve sizin aranızda sis varmış gibi hissetmek.
- Deneyimlerinizin garip, gerçek dışı veya rüya gibi olduğunu hissetmek.
- Başkalarını veya çevreyi puslu, yapay veya karikatürize görmek.
- Seslerin normalden daha yüksek veya daha yumuşak olduğunu fark etmek.
- Nesneleri boyut, şekil, renk ve mesafe olarak normalinden farklı algılamak.
- Çarpık bir zaman algısına sahip olmak, zamanından normalden daha hızlı veya yavaş geçtiğini hissetmek.
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DEPERSONALİZASYON - DEREALİZASYON NEDEN OLUR?
Depersonalizasyon-derealizasyon nedenleri tam olarak bilinmiyor ancak geçmişte yaşanan travmalar ile ilişkilendiriliyor. Bu nedenle travma ile baş etmenin bir yolu veya kişinin kontrol edemediği deneyimlere karşı duygularının verdiği doğal bir tepki olduğu düşünülüyor.
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TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Depersonalizyon-derealizayon durumuna karşı iyileşme tedavi olmadan gerçekleşebilir. Ancak birçok insan kişileştirilmiş tedaviye ihtiyaç duyar. Psikoterapi ile depersonalizyon ve derealizasyon tedavi edilebilir.
Kaynak: evrimağacı
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