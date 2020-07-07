24 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren Türk yapımı film Kendin Ol 1 saat 32 dakika sürmektedir. Gerilim filmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendin Ol filmi konusu nedir? Kendin Ol filmi oyuncuları kimlerdir? Filmi izleyecek olanlar için işte detaylar…

KENDİL OL FİLMİ KONUSU

Birtakım psikolojik sorunlar yaşayan ve mesleği oyunculuk olan Zeynep, kamp yapmak için özel bir araziye izinsiz girer ve tanımadığı iki adam tarafından ormanda kaçarken yakalanır. Adamlar Zeynep'i bir depoya hapsettiklerinde ise Zeynep'in kaçıp kurtulma mücadelesi başlar. Ne istediği belli olmayan bu iki adam, onu patronları namına sorguya çekerken Zeynep de yavaş yavaş "oyunu" kurallarına göre oynamaya başlayacaktır.

KENDİN OL FİLMİ OYUNCULARI

İmer Özgün

Çağrı Şensoy

Olgu Baran Kubilay

Volkan Cal

Senarist

Serkan Özarslan

Volkan Özarslan

Müzisyen

Özgür Sevinç

Müzisyen

Serkan Aşanel

Yapımcı

Selim Ünel

Görüntü yönetmeni

Özkul Dikici

Yapım

Don Kişot Yapım