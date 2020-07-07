Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Kendin Ol filmi konusu nedir? Kendin Ol filmi oyuncuları kimlerdir?

İlk uzun metrajlı filmine imza atan Serkan Özarslan’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başlıca rollerinde İmer Özgün, Çağrı Şensoy, Olgu Baran Kubilay ve Volkan Cal yer alıyor. Dramatik öğelerinde yer yer görüldüğü orijinal hikâyenin ağır basan unsuru ise psikolojik gerilim. Kendin Ol filmi konusu nedir? Kendin Ol filmi oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

07.07.2020 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
Kendin Ol

24 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren Türk yapımı film Kendin Ol 1 saat 32 dakika sürmektedir. Gerilim filmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendin Ol filmi konusu nedir? Kendin Ol filmi oyuncuları kimlerdir? Filmi izleyecek olanlar için işte detaylar…

KENDİL OL FİLMİ KONUSU

Birtakım psikolojik sorunlar yaşayan ve mesleği oyunculuk olan Zeynep, kamp yapmak için özel bir araziye izinsiz girer ve tanımadığı iki adam tarafından ormanda kaçarken yakalanır. Adamlar Zeynep'i bir depoya hapsettiklerinde ise Zeynep'in kaçıp kurtulma mücadelesi başlar. Ne istediği belli olmayan bu iki adam, onu patronları namına sorguya çekerken Zeynep de yavaş yavaş "oyunu" kurallarına göre oynamaya başlayacaktır.

KENDİN OL FİLMİ OYUNCULARI

İmer Özgün
Çağrı Şensoy
Olgu Baran Kubilay
Volkan Cal

Senarist
Serkan Özarslan
Volkan Özarslan

Müzisyen

Özgür Sevinç

Müzisyen
Serkan Aşanel

Yapımcı
Selim Ünel

Görüntü yönetmeni
Özkul Dikici

Yapım
Don Kişot Yapım

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Çocuklar söyledi, vatandaşlar sokağa döküldü
Çocuklar söyledi, vatandaşlar sokağa döküldü
Akciğerleri temizleyen detoks kürleri
Akciğerleri temizleyen detoks kürleri
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber!
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni haber!
Hastane parasını ödemek için sirkte çalıştılar ama...
Hastane parasını ödemek için sirkte çalıştılar ama...
Konya Valisi Özkan, artışın nedenini açıkladı
Konya Valisi Özkan, artışın nedenini açıkladı
Akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı!
Akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı!
Van'dan bir acı haber daha!
Van'dan bir acı haber daha!
Miçotakis: En azından artık Erdoğan'a telefon açabilirim
Miçotakis: En azından artık Erdoğan'a telefon açabilirim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X