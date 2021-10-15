'Kendimden Hallice'den yeni şarkı

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Sözleri ve müziği Kendimden Hallice'nin vokali Ozan Özalp'e ait olan şarkı "İlacı Olmayan Ağrı", synth eşlikli duygusal melodisi ve derin sözleriyle dinleyicide büyük bir etki uyandıracak.

Ozan Özalp'in karakteristik ses rengiyle güçlenen "İlacı Olmayan Ağrı", alternatif müzik severlerden tam not alacak.