29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtıp "Eşin gözaltında" yalanıyla altınlarını aldıkları kadını dolandıran 4 zanlı tutuklandı.
EVDEKİ TÜM ALTINLARI İSTEDİLER
AA'nın haberine göre, çiftçilik yapan Süleyman Bozkurt'un (48) evine giden 2 kişi, kapıyı açan Bozkurt'un eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıttı. Zanlılar, "Eşiniz gözaltına alındı. "Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. İncelenmek üzere altınları bize vermeniz gerekiyor. İncelendikten sonra biz karakolda eşinize teslim edeceğiz." diyerek Rukiye Bozkurt'tan evdeki altınları istedi.
Bozkurt'tan 10 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 künye ve 1 ata altından oluşan 18 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alan zanlılar, plakası olmayan otomobille evden ayrıldı. Eşinin eve dönmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Rukiye Bozkurt, eşi Süleyman Bozkurt ile jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
MODESE İLE YAKALANDILAR
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal ilçe jandarma ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.JASAT ekipleri, güvenlik kameralarından aracı tespit ederek, olaya karışan 4 kişinin Denizli kent merkezinde olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan İsmail B., Şevket S., Özgür Ü. ve Seyfullah A. gözaltına alındı. Altınları bir kuyumcuda bozdurdukları tespit edilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılık zanlıları, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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