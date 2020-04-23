'Ayşecik' ile başlayan çocuk yıldızlı filmler, Türk sinemasında önemli yer edindi. Günümüzde de birçok çocuk, rol aldıkları filmlerde ve dizilerde üstlendikleri önemli rollerle eğlence ve kültür-sanatta önemli bir misyona sahip

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Bugün 23 Nisan.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Her yıl coşkuyla kutlanan bayram, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı olması vesilesiyle bugün iki kez anlamlı.

Karantina döneminde olduğumuz için çocuklar, bayramlarını bu yıl okullarında değil evlerinde kutluyor.

Çocuk deyince...

Çocuk yıldızlar, rol aldıkları filmlerde ve dizilerde üstlendikleri önemli rollerle eğlence ve kültür - sanatta önemli bir misyona sahip. Bu haberde çocuk yıldızların kameranın karşısına geçme hikâyelerini, rol aldığı yapımları ve günümüzün çocuk yıldızlarının kimler olduğunu okuyacaksınız.

GEÇMİŞİN ÇOCUK YILDIZLARI

Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik)

Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi.

Hikâyesi, Kemalettin Tuğcu'ya ait olan 'Ayşecik'in senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu, Memduh Ün ve Ertem Göreç yazdı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

'Ayşecik', Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan seri olma özelliğini de taşıyor.

* Ayşecik (1960)

* Ayşecik Şeytan Çekici (1960)

* Ayşecik Yavru Melek (1962)

* Ayşecik Ateş Parçası (1962)

* Ayşecik Fakir Prenses (1963)

* Ayşecik Canımın İçi (1963)

* Ayşecik Cimcime Hanım (1964)

* Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)

* Ayşecik Boş Beşik (1965)

* Ayşecik Canım Annem (1967)

* Ayşecik Yuvanın Bekçileri (1969)

* Ayşecik'le Ömercik (1969)

* Ayşecik Sana Tapıyorum (1970)

* Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde (1971)

* Ayşecik Bahar Çiçeği (1971)

'Ayşecik', Türkiye'de olduğu kadar başta Yunanistan olmak üzere yurt dışında da büyük ilgi gördü.

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra 1974'te 'Macera Yolu' filminin ardından sinemayı bıraktı.

Zeynep Değirmencioğlu, 1990'dan bu yana İstanbul'da emlakçılık yapıyor.

İlker İnanoğlu (Yumurcak)

'Ayşecik', izleyiciden büyük ilgi görmüş, bir seri film haline gelmişti.

'Ayşecik', çocuk oyuncunun başrolde olduğu filmler furyasını başlattı.

Türker İnanoğlu... Ünlü yapımcı - yönetmen.

Filiz Akın... Ünlü oyuncu.

Türker İnanoğlu ile Filiz Akın'ın oğulları İlker İnanoğlu, kamera karşısına geçtiğinde henüz 4 yaşındaydı.

Dram / komedi türündeki 1969 yapımı 'Yumurcak'ın senaryosunu Safa Önal yazdı.

İlker İnanoğlu; babası Türker İnanoğlu yönetmenliğinde annesi Filiz Akın ile başrolü paylaştı.

Onlara Kartal Tibet ile Hulusi Kentmen eşlik etti.

Annesinin öldüğünü zanneden, babasıyla birlikte yaşayan 'Yumurcak', yaramazlıklarıyla komşularını ve mahalle esnafını her gün çileden çıkarmaktadır. Şoförlük yapan babası kaza yaparak hapse girer. Annesi 'Yumurcak'ı yanına almak isteyince olaylar başlar.

İlker İnanoğlu da canlandırdığı 'Yumurcak' da izleyici tarafından oldukça beğenilince diğer filmler peşi sıra geldi.

Serinin ikinci filmi 'Yumurcak Köprüaltı Çocuğu'nda karakterler aynıydı ama konusu itibarıyla öncekinden farklı bir hikâyeye sahipti.

Türker İnanoğlu, yine filmin yönetmeni ve yapımcısıydı.

Filiz Akın yine başroldeydi.

'Nihat'ı canlandıran Kartal Tibet'in yerine Cüneyt Arkın geldi.

Erdoğan Tünaş ile Fuat Özlüer'in yazdığı 'Yumurcak Köprüaltı Çocuğu', babasının başının belaya girmesi, annesininse kör olması nedeniyle kendisine ve kardeşine bakmak zorunda kalan küçük bir çocuğun hayatla mücadelesini konu edindi.

O dönemlerde çocukların hayal dünyalarında olanlar 'Yumurcağın Tatlı Rüyaları'na yansıtıldı.

Astronot, kovboy, dalgıç, Zorro...

1971 yapımı filmi Türker İnanoğlu yönetirken senaryoyu Fuat Özlüer yazdı.

Macera türüne evrilen serinin 3'üncü filminde İlker İnanoğlu ile Filiz Akın'a bu kez Ediz Hun eşlik etti.

'Yumurcak' serisinin ilk 3 filminin gördüğü ilgi, yeni filmlerin çekilmesine yol açtı.

4'üncü film gerilim türünde çekilen 'Yumurcak Küçük Şahit', Türkiye - İtalya ortak yapımı olarak çekildi.

Türker İnanoğlu, bu kez filmde sadece yapımcı olarak yer alırken yönetmeni İtalyan Guido Zurli oldu.

Aralarında 'Zorro'nun İtalyan versiyonunun da yer aldığı filmlerle iyi bir kariyere sahip olan Guido Zurli'nin yönettiği 'Yumurcak Küçük Şahit'te başrol erkek oyuncu bu kez Ekrem Bora'ydı.

Fuat Özlüer'in senaryosunu yazdığı filmde sürekli yalan söylediği için inandırıcılığı kalmayan 'Yumurcak'ın şahit olduğu bir cinayete kimsenin inanmaması sonucu başına gelenleri hikâye edindi.

'Yumurcak Küçük Şahit', yurt dışında 'Little Eye Witness' adıyla gösterildi.

5'inci film 'Yumurcak Küçük Kovboy', Yeşilçam'ın çekimlerine en çok para harcanan filmlerinden biri oldu.

Western türündeki 'Yumurcak Küçük Kovboy'u yine Guido Zurli yönetirken Yeşilçam'ın senarist kuruluna sahip filmlerinden biri oldu.

Senaryoyu Guido Zurli, Fuat Özlüer, Erdoğan Tünaş, Arpad De Riso yazdı.

İlker İnanoğlu'nun bu kez annesi Filiz Akın olmadan kamera karşısına geçtiği filmin büyük bölümü İtalya'daki Cinecitta Stüdyoları'nda çekildi.

Bir bölümü ise Göreme'de...

'Yumurcak Küçük Kovboy', Avrupa ülkelerinde en yaygın şekilde gösterime giren ilk Türk filmi olurken Fransa'da TV'de de gösterildi.

Film, eski silahşorün kazara bir çocuğu öldürmesi yüzünden girdiği bunalımdan başka bir çocuğu haydutların elinden kurtararak nasıl çıktığını hikâye edindi.

Orhan Aksoy'un yönettiği 'Yumurcak Veda', İlker İnanoğlu'nun annesi Filiz Akın ile yeniden birlikte rol aldığı film oldu.

'Yumurcak', bu kez varlıklı ünlü bir şarkıcının oğludur. Babası ölmüş, yoğun turne programı olan annesini ise nadiren görmektedir.

Erdoğan Tünaş ile Fuat Özlüer'in senaryosunu yazdığı film, serinin son filmi olacaktı ama Fransızlardan bir teklif geldi.

'Yumurcak Küçük Kovboy'a hayran kalan Fransızlar, Türker İnanoğlu'na ortak yapım için teklifte bulundu.

Yönetmen ve senarist Fransız olacak, İlker İnanoğlu ile Filiz Akın'a Fransız oyuncular eşlik edecekti.

Türker İnanoğlu, 'Tamam' dedi.

Claude Lagarde'nin senaryosunu yazdığı 'Yumurcak Belalı Tatil'deyi başrolde de yer alan Jean - Marie Pallardy yönetti.

Kirli işlerden elini - ayağını çekmiş bir adamın oğlunu kaçıran kanunsuzlarla girdiği mücadeleyi konu edinen film, Türkiye'de de Fransa'da da ilgi görse de 'Yumurcak' serisi sona erdi.

Çünkü İlker İnanoğlu, artık yumurcak olamayacak yaşa gelmişti.

* Yumurcak (1969)

* Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (1970)

* Yumurcağın Tatlı Rüyaları (1971)

* Yumurcak Küçük Şahit (1972)

*Yumurcak Küçük Kovboy (1973)

* Yumurcak Veda (1974)

* Yumurcak Belalı Tatil (1975)

İlker İnanoğlu, günümüzde oyunculuk yapmaya devam ediyor.

Menderes Utku (Afacan)

Önce 'Ayşecik'.

Ardından 'Yumurcak'...

Bu iki filmin ortak özelliklerinden biri başrolde çocukların olması.

Diğeriyse izleyicinin ilgisine mazhar olarak seri haline gelmeleri.

Bir diğer ortak özellikleriyse başroldeki oyuncuların sinemacıların çocukları olması.

'Ayşecik'teki Zeynep Değirmencioğlu, senarist Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı.

'Yumurcak'taki İlker İnanoğlu ise ünlü yapımcı - yönetmen Türker İnanoğlu ile ünlü oyuncu Filiz Akın'ın oğlu.

Sinemacı bir babanın oğlu olarak sinemaya adım atan bir diğer isimse Menderes Utku.

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Ümit Utku'nun oğlu olan Menderes Utku, oyunculuğa 1968'de babasının yönettiği 'Sabır Taşı' ile başladı.

Menderes Utku; Tamer Yiğit ve Zeynep Aksu ile kamera karşısına geçtiği zaman henüz 6 yaşındaydı.

Aynı yıl, 2 filmde daha rol aldı.

Yine Ümit Utku'nun yönettiği 'İftira' ve 'Yara'...

Sonra 'Afacan' geldi.

Ümit Utku'nun yapımcısı olduğu 'Afacan'ın senaryosunu aynı zamanda filmi yöneten Safa Önal yazdı.

Sadri Alışık, Hulusi Kentmen, Engin Çağlar ve Atıf Kaptan ile başrolü paylaşan Menderes Utku, kundağıyla parka bırakılan, büyüdükten sonra da ailesine kavuşan bir çouğu canlandırdı.

Serinin ikinci filmi olan 'Afacan Küçük Serseri'nin senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'a ait.

1970 yapımı filmde Menderes Utku'ya Sadri Alışık, Fikret Hakan ve Bahar Erdeniz eşlik etti.

'Afacan Küçük Serseri', o yıl Milano Çocuk Filmleri Festivali'nde 'En İyi Film' dalında birincilik ödülü kazanırken Menderes Utku, 'En Başarılı Çocuk Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Utku, Türkiye'de de ödül kazandı; Antalya Altın Portakal Film Festivali 'En İyi Çocuk Oyuncu'...

Serinin üçüncü filmi 'Afacan Harika Çocuk'un senaryosunu filmi yöneten Ülkü Erakalın, Bülent Oran ile birlikte yazdı.

Başrolleri, Menderes Utku ile birlikte Sadri Alışık, Murat Soydan ve Zeynep Aksu paylaştı.

11 yaşına gelen Menderes Utku, bir 'Afacan' olmak için fazla büyük olunca oyunculuk kariyerine 'Gariban' ve 'Parasızlar' ile devam etti.

'Gariban'ın senaryosunu Bülent Oran yazarken filmi Mehmet Dinler yönetti.

Menderes Utku'ya başrollerde Ediz Hun, Hale Soygazi, Adile Naşit ve Münir Özkul eşlik etti.

Aynı yıl çekilen 'Parasızlar', beyazperdeye Sadık Şendil'in senaryosu ve Sırrı Gültekin'in yönetmenliğiyle yansıtıldı.

Küçük yaşta hırsızlık yapmaya zorlanan bir çocuğun dramının hikaye edinildiği 'Parasızlar'da Menderes Utku, kameranın karşısına Öztürk Serengil, Meral Zeren ve Hulusi Kentmen ile geçti.

* Afacan (1970)

* Afacan Küçük Serseri (1971)

* Afacan Harika Çocuk (1972)

* Gariban (1974)

* Parasızlar (1974)

'Parasızlar', 12 yılda 8 filmde yer alan Menderes Utku'nun son oyunculuk çalışması oldu.

Gençlik yıllarında otomobil sporuna merak salan Menderes Utku, 2001'de sinemaya salon işletmecisi olarak döndü. Utku, Muzaffer Yıldırım ile birlikte sinema salonu zinciri Mars Entertaintment Group'u kurdu.

Daha sonra Actera Group ile Esas Holding'in de hissedarı olduğu Mars Entertaintment Group, teknoloji ve konfor açısından yüksek kaliteli sinema salonları izleyici sayısının artmasında önemli rol oynadı.

Yüksek kalitesi nedeniyle izleyicinin filmleri sinema salonlarında izlemeye yönelmesinde büyük payı olan şirket, bu konuda lokomotif bir işleve sahip olurken pazardaki payı % 45'e kadar ulaştı.

Muzaffer Yıldırım ile Menderes Utku'nun Mars Entertaintment Group'u 15 yılda 800 milyon dolarlık değere yükseldi.

Mars Entertaintment Group, Güney Koreli CJ CGV Co'ya kurun 2,80 civarında olduğu, nisan 2016'da 800 milyon dolara satıldı.

Sezer İnanoğlu (Sezercik)

Sezer İnanoğlu; 1991'de hayatını kaybeden film yapımcısı Berker İnanoğlu'nun oğlu, Türk sinemasının duayeni Türker İnanoğlu'nun yeğeni.

Dönem, çocuk yıldızlı filmlerin dönemi olunca ve babasının yapımcı olması nedeniyle Sezer İnanoğlu'nun da 'Yumurcak'ı canlandıran kuzeni İlker İnanoğlu gibi oyuncu olmama şansı yoktu.

Sezer İnanoğlu, babası Berker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu 3 'Sezercik' filminde rol aldı.

* Sezercik Yavrum Benim (1971)

* Sezercik Aslan Parçası (1972)

* Sezercik Küçük Mücahit (1974)

Sezer İnanoğlu'nun 'Sezercik Yavrum Benim' ile 4 yaşında oyunculuğa başladı. İftira yüzünden hayatı kararan bir kadınla oğlunun yaşadıklarının hikâye edinildiği filmin senaristi ve yönetmeni Safa Önal. İnanoğlu'na başrollerde Hülya Koçyiğit ile Ayhan Işık eşlik etti.

Serinin ikinci filmi 'Sezercik Aslan Parçası'nın senaryosunu Safa Önal yazarken filmi Memduh Ün yönetti. İftira sonucu dağılan bir ailenin yaşadıklarını konu edinen filmde başrolleri Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun paylaştı.

Üçüncü film olan 'Sezercik Küçük Mücahit', Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir çocuğun kahramanlığını beyazperdeye yansıttı. Filmin senaryosunu Erdoğan Tünaş yazdı. Ertem Göreç'in yönettiği filmde Sezer İnanoğlu'na başrollerde Perihan Savaş, Orçun Sonat ve Turgut Özatay eşlik etti.

Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' serisinden sonra diğer filmlerle devam ettiği oyunculuğa 1978'te son verdi.

OYUNCU (Sezercik dışında)

* Öksüzler (1973)

* Bitirimler Sınıfı (1975)

* Analar Ölmez (1976)

* Tövbekar (1977)

* Küçük Ev (1977)

* Yıkılış (1978)

* Yalı (1990)

1990'da oyunculuğa geri dönen İnanoğlu, babasının vefatı üzerine oyunculuğu bırakıp şirketin başına geçti.

YAPIMCI

* Aşk Hikayemiz (1986)

* Sen Ağlama (1987)

* Bebek (1987)

* Alamancının Karısı (1987)

* Yasak İlişki (1988)

* Evcilik Oyunu (1988)

* Öğretmen Zeynep (1989)

* Kavgamız (1989)

* Bir Aşk Bin Günah (1989)

* Aldatacağım (1991)

* Tele Anahtar (1994)

* Gönül Bahçelerinde (1994)

Ömer Dönmez (Ömercik)

1959'da doğan Ömer Dönmez, oyunculuğa 'İntikam Ateşi' adlı filmle başladı.

Türk sinemasında 'Ömercik' olarak nam salan Dönmez, kuzeni Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte rol aldığı 'Ayşecik' serisi dahil olmak üzere üzere 49 filmde rol aldıktan sonra 1974'te oyunculuğu bıraktı.

17 yaşında arabasının kelebek camını tamir ederken saplanan tornavida nedeniyle sol gözünü kaybeden Ömer Dönmez, 2000'de 'İkinci Bahar'da rol alarak oyunculuğa dönse de devamını getirmedi. Dönmez, 1 Şubat 2020'de Üsküdar, İstanbul'daki evinde KOAH hastalığının tetiklediği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

GÜNÜMÜZÜN ÇOCUK YILDIZLARI

ALP AKAR

* Umutsuz Ev Kadınları

* Kertenkele

* Vicdan

* Berzah: Cin Alemi

* Bizim Hikaye

ALPEREN EFE ESMER

* Bizim Köyün Şarkısı

* Can Dostlar

* Gamonya Hayaller Ülkesi

ATA BERK MUTLU

* Arkadaşım Max

* Bana Adını Sor

* Pek Yakında

* Aşk Bir Hayal

* Cuma'ya Kalsa

* Anneler İle Kızları

* Bulutların Ötesi

* Karadayı

* Poyraz Karayel

BERAT EFE PARLAR

* İftarlık Gazoz

* Deliler: Fatih'in Fermanı

* Bücür

* Bizim Köyün Şarkısı

* Can Dostlar

* Gamonya: Hayaller Ülkesi

BEREN GÖKYILDIZ

* Kocamın Ailesi

* Anne

* Kızım

* Bal Kaymak

BERKE MUTLU

* Ayakkabı

* Bir Dilek Tut

DORA DALGIÇ

* Bizim Köyün Şarkısı

* Can Dostlar

* Gamonya: Hayaller Ülkesi

EDA DÖĞER

* Bizim Köyün Şarkısı

* Can Dostlar

* Gamonya: Hayaller Ülkesi

ESAT POLAT GÜLER

* Bizim Köyün Şarkısı

* Can Dostlar

* Mahalleden Arkadaşlar

İHSAN BERK AYDIN

* Kayıp Şehir

* Sürgün İnek

* Günahkar

* Bir Dilek Tut

MELİS KARA

* Halam Geldi

* Arkadaşım Max

* Dedemin Dolabı

* Bir Dilek Tut

MELİSA GİZ CENGİZ

* Kiralık Aşk

* Deniz ve Güneş

* Bir Dilek Tut

MERT ERDOĞDU

* Hasret Bitti

* Keşfedilmemiş Çocuklar

NEHİR GÖKDEMİR

* Bizim Köyün Şarkısı

* Gamonya: Hayaller Ülkesi

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ

* Arka Sokaklar

* Karadayı

* İki Dünya Arasında

* O Hayat Benim

* Kara Kutu

* Kırgın Çiçekler

* Nerdesin Birader

* Kardeş Payı

* Adı Zehra

'Güldüy Güldüy Show Çocuk', son bir kaç yıldır, sinema ve TV sektörüne birçok çocuk yıldız kazandırdı.

O çocuk yıldızlar, rol aldıkları filmlerle ve dizilerle ülke çapında ünlendi.

'Güldüy Güldüy Show Çocuk'un çocuk yıldızlarının hep birlikte rol aldığı sinema filmleri;

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI (2018)

Yönetmen: Tuğçe Soysop

İzleyici Sayısı: 1.345.068

CAN DOSTLAR (2019)

Yönetmen: Tuğçe Soysop

İzleyici Sayısı: 1.218.809

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ (2020)

Yönetmen: Tuğçe Soysop

İzleyici Sayısı: 808.533